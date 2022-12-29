Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II все-таки совершили 28 декабря в Одессе Фото: EAST NEWS

Минск мог бы стать площадкой для переговоров о мире

Игорь Назарук, заместитель главы белорусского МИДа, сообщил, что его страна может предоставить площадку для переговоров по урегулированию в незалежной. Издание «СБ. Беларусь сегодня» приводит слова Назарука о том, что Белоруссия не раз становилась местом переговоров и разрешения серьезных конфликтов. Она готова выступить в таком качестве и сейчас, это подтвердили и представители Ватикана. Но учитывая то, что ранее Белый дом заявлял, что Минск виновен в том, что позволил Москве использовать свою территорию для размещения российских сил, и сделал возможным проведение СВО на Украине, то вряд ли белорусскую столицу или иной город этой замечательной страны изберут «площадкой для достижения мира». Боятся они тамошних шестов и болот.

Екатерину Великую все-таки достали пигмеи из Малороссии

Демонтаж памятника российской императрице Екатерине II все-таки совершили 28 декабря в Одессе. В городе-герое с утра среды приступили к операции по свержению памятника Екатерине Великой. Подъехать к площади было невозможно в течение дня, вокруг все перекрыли, не пропуская ни машины, ни граждан. Подтвердил работы по демонтажу монумента основательнице Одессы и депутат Рады Украины Алексей Гончаренко. Решение о сносе принял горсовет города у самого Черного моря. Ранее историк Марко Баратто, координатор независимой культурной ассоциации им. Льва Толстого из североитальянской области Ломбардия, выступил с предложением перенести памятник Екатерине II в Милан или Неаполь. Да куда угодно можно его перенести — только не оставлять с этими жалкими, ничтожными людишками.

На Кавказе уничтожили наемников СБУ

Центр общественных связей ФСБ сообщил, что в Кабардино-Балкарии уничтожены два боевика, готовивших теракт в Чегеме. Задание поступило от украинских спецслужб. После его совершения они должны были перебраться на Украину для участия в боевых действиях против ВС РФ. При задержании в пригороде Нальчика террористы, ранее судимые граждане России, оказали вооруженное сопротивление. Ответным огнем их уничтожили. Они были членами террористического сообщества, действовавшего до 2021 года в ИК №3 в Кабардино-Балкарии. На месте столкновения обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 2 кг в тротиловом эквиваленте с поражающими элементами, автомат АК-74, пистолет ПМ и боеприпасы. Раньше про Чегем барды песни слагали, а теперь оперативные сводки силовики выдают.

Захарова увидела в Эстонии признаки расчеловечивания

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, заявила, что слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас об украинских беженцах доказывают «расчеловечивание Запада». Глава кабинета министров ранее заявила, что выступает против формирования на ее территории общины беженцев с Украины, не владеющих языком титульной нации. Захарова написала в своем телеграм-канале: «Эстония для эстонцев же, да? Произнесите это уже наконец, хватит потными ладошками мять Всеобщую декларацию прав человека». Но вообще горячие эстонские парни еще 80 лет назад воевали за эту нехитрую националистическую идею под знаменами третьего рейха. Годы идут, прибалты не меняются.

Жеваго вылечат — и вас тоже вылечат

Советник по коммуникациям госбюро расследований Татьяна Сапьян сообщила, что по запросу Киева во французском Куршевеле задержали украинского олигарха Константина Жеваго. По словам Сапьян, этот скромный украинский миллиардер является фигурантом нескольких уголовных дел бюро расследований. ГБР сейчас готовят документы для его экстрадиции. В ноябре активы Жеваго и еще трех самостийных олигархов - Игоря Коломойского, Вячеслава Богуслаева и Константина Григоришина - совокупной стоимостью почти в 1 млрд долларов были национализированы. То есть, за оставшимися тремя тоже могут вскоре прийти — если не активизируют помощь родной победоносной армии, непотопляемому флоту, и высокоскоростным киевским соколам.

Накрыли «три топора» медным тазом

Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Красногоровка превращены в металлолом две американские артсистемы М777, а также немецкая гаубица FH-70. Смертоносное железо от западных господ уничтожено в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР. Из этих орудий обстреливали жилые кварталы Донецка. А вообще на Донецком направлении уничтожено более 80-и украинских военнослужащих. Это к разговорам о том, «когда и кто ответит за столицу Донбасса»?

Прилетело на родину Зеленского

Во второй половине среды отчетливые звуки взрывов были слышны в Кривом Роге Днепропетровской области Украины. В этом славном городе по нелепой случайности почти 45 лет назад в приличной семье Зеленских появился на свет мальчик Вова. Также в среду днем была объявлена воздушная тревога в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях, а также в городе Запорожье, который Киев по непонятной традиции считает украинским.

У шестого президента незалежной наполеоновские планы

Владимир Зеленский в своем предновогоднем обращении, размещенном на сайте президента, заявил, что 2023-й год должен стать решающим в конфликте с Россией. Он как настоящий стратег сообщил, что ему известны риски, которые могут возникнуть на поле боя зимой, и точно знает, что нужно делать весной. По его мнению, в 2023-м гражданам Украины надо сохранить общее понимание национальных целей: восстановление Украины, возвращение ее граждан домой, сближение государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире (он видел вещий сон?!). А в видеообращении в Politico, где он возглавил рейтинг самых влиятельных личностей Европы 2022 года, Зеленский сообщил, что конфликт на Украине может завершиться в 2023 году: «Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время». То есть, он видит себя уже президентом Галактики? Или как минимум генсеком ООН? Нет, мирное время, конечно, наступит, но уже без шестого вождя самостийной.

Кубань приняла около 100 тысяч беженцев с начала СВО

После начала специальной военной операции на территорию Краснодарского края самостоятельно прибыло более 100 тысяч жителей республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей. По данным вице-губернатора Анны Миньковой, около 15 тысяч человек размещены в здравницах края. Все дети беженцев обеспечены местами в детсадах и школах Кубани. Это поколение уже не потеряют.