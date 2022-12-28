Одним мелким выстрелом: Герой спецоперации «Z» Виктор Боженов уничтожил вражеский беспилотник

Сержант Виктор Боженов и Старший матрос Артур Гарифуллин

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Неприятелю времени давать не должно, пользоваться сколько можно его ошибкой и брать его всего смело со слабейшей стороны», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам давал наставления: «В двух шеренгах сила, в трех полторы силы: передняя рвет, вторая валит, третья довершает».

ПЕРЕБИЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ

Старший матрос Артур Гарифуллин

«Пулеметчик, старший матрос Артур Гарифуллин в составе группы российских военнослужащих направлялся в район активных боевых действий. Продвигаясь по пути следования Артур обнаружил вооруженную группу украинских националистов, готовящих засаду. Завязался бой. Боевая машина пехоты, в которой находился старший матрос Гарифуллин, была подбита противотанковой управляемой ракетой. Получив лёгкие ранения и контузию, Артур, не теряя самообладания, сумел покинуть загоревшуюся машину, при этом смог вытащить из неё раненых товарищей, не способных самостоятельно выбраться. Укрыв раненых в безопасном от обстрела врага месте, старший матрос Гарифуллин продолжил вести бой с украинскими диверсантами. Заняв выгодную огневую позицию, Артур лично уничтожил пять националистов. Понеся потери, диверсионно-разведывательная группа противника была вынуждена бежать с поля боя. После старший матрос Гарифулин оказал первую медицинскую помощь раненым товарищам, подготовил эвакуацию и отправил их в безопасный район. Оставшаяся часть группы отправилась на помощь подразделению в заданный район. Благодаря личному мужеству и выдержке старшего матроса Артура Гарифуллина удалось пресечь деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы и своевременно прибыть в заданный район».

ПОДСТРЕЛИЛ ВРАЖЕСКИЙ БЕСПИЛОТНИК

Сержант Виктор Боженов

«Действуя в составе штурмовой группы, командир отделения сержант Виктор Боженов обеспечивал прикрытие основных сил российского подразделения. В результате успешных действий российские военнослужащие, несмотря на ожесточенное сопротивление противника, без потерь овладели опорным пунктом националистов. На следующий день противник предпринял попытку отбить утерянный опорный пункт, начав наступление, сопровождаемое артиллерийским обстрелом позиций наших войск. Виктор, вытащив из-под огня и оказав первую медицинскую помощь раненому товарищу, вступил в стрелковый бой с атакующим противником. В ходе боя Виктор обнаружил вражеский квадрокоптер, с помощью которого противник осуществлял разведку и корректировку артиллерийского огня. Метким огнем сержант Боженов уничтожил беспилотный летательный аппарат противника. Лишенные возможности корректировать огонь, националисты прекратили артиллерийский обстрел, что позволило нашим военнослужащим перейти в контратаку и отбросить врага на исходные позиции. Высокий профессионализм, мужество и самоотверженность сержанта Боженова отбить атаку противника».