Шок-прогноз для России на 2023 год: Будем есть насекомых, а холодильники станут сами заказывать пиво

Еда из насекомых - главный тренд продовольственного рынка во многих странах Фото: Shutterstock

Россия и Китай создадут свою валюту! В США начнется гражданская война! Нефть подорожает в два раза! Подобные экономические шок-прогнозы нынче в моде. Своими порциями шокирующих предсказаний на следующий год отметились все, кому не лень - от датского Saxo Bank до Дмитрия Медведева (войну в США предсказывает именно он).

Мы тоже решили не оставаться в стороне. И попросили российских экспертов поделиться своими небанальными прогнозами на 2023 год. Мы постарались сделать их не очень серьезными, но все же реалистичными. Так что не удивляйтесь, если какие-то из этих событий и правда произойдут.

ДОМ: «И ЧАЙНИК ШЕПНУЛ УТЮГУ»

В детстве я часто думал: «А вдруг вещи оживают и перемигиваются друг с другом, когда я выхожу из комнаты?» Иногда резко оборачивался, надеясь застать их на месте преступления. Но нет. Вещи молча стояли на своих привычных местах, делая вид, что друг друга не знают.

Но эти времена прошли. И в следующем году «интеллект» домашних приборов будет только повышаться.

- Мы очень быстро привыкнем, что чайник и утюг будут взаимодействовать друг с другом, «совместно» решая, что нам погладить и когда вскипятить воду, - говорит экономист Денис Ракша. И напоминает: «Мы получаем госуслуги в цифровом виде и считаем это нормой, хотя еще 15 лет назад бегали по разным кабинетам в поисках нужной бумажки. Следующий этап – цифровизация быта.»

А поможет чайнику с утюгом поумнеть интернет вещей. Это всякие датчики и устройства, которые взаимодействуют друг с другом. Умные мобильные телефоны, умные холодильники, умные дверные замки и кондиционеры - все это будет стремительно входить в обиход в 2023-м и последующие годы.

Если говорить конкретно, выглядеть это будет так. Специально приложение знает, сколько в вашем холодильнике должно быть мяса, пива и молока. Его задача – следить за тем, чтобы все было расставлено по полочкам. Предположим, к вам нагрянули не запланированные искусственным интеллектом гости. После их ухода он с ужасом обнаруживает, что нужных продуктов (и особенно пива) в холодильнике нет. Тогда приложение самостоятельно заказывает их доставку, и курьер все привозит вам в удобное для вас время.

ЗДОРОВЬЕ: ВОЗЬМИ МОЕ СЕРДЦЕ И ПАЧКУ ТАБЛЕТОК

«В аптеке купи аспирин и забери мои новые глаза» - такая фраза уже совсем скоро не будет звучать нелепо. Смелые эксперименты в области медицины, в том числе по созданию искусственных органов, продолжатся в 2023 году. Умные часы уже сегодня измеряют температуру, уровень кислорода в крови и даже делают электрокардиограммы своим владельцам.

В 2023 году человечество приблизится и к голубой мечте трансгуманистов – физическому бессмертию. Трансгуманизм - это философское течение, сторонники которого верят, что развитие науки и технологий избавят человека от физических страданий и болезней. Футуролог Бернард Марр уверен, что главным научным направлением в 2023 году станет генная инженерия и внедрение технологии «генетических ножниц», которая позволит редактировать ДНК человека, избавляя его от болезней.

Будут ли эти прорывные технологии доступны обычным людям? Тут есть сомнения.

- Искусственные органы – от конечностей до глаз и сердец – будут создаваться не для массового рынка, а для избранных, - считает футуролог Данила Медведев.

Главным научным направлением в 2023 году станет генная инженерия и внедрение технологии «генетических ножниц», которая позволит редактировать ДНК Фото: Shutterstock

ЕДА: «ОН ЕЕ, ГОЛУБУШКУ, АМ-НЯМ-НЯМ-НЯМ»

В траве сидел кузнечик? Звучит аппетитно! Еда из насекомых - главный тренд продовольственного рынка во многих странах. Выращивать их дешевле, чем содержать фермы с крупным рогатым скотом. А по своим питательным характеристикам жучки и букашки превосходят мясо. Содержание белка в насекомых может достигать 48%, а в говядине — 19–26%. При этом жира в них очень мало. Ням-ням, да и только!

И если вы думаете, что рагу из сверчков и гусеничный бифштекс – это наше отдаленное будущее, то ошибаетесь. Пробную линию по производству белковой муки и липидного концентрата из личинок мухи Черная львинка запустили в прошлом году в Белгородской области. Большая часть полученного белка идет на производство кормов для скота, но маслом из этих личинок уже предлагают заменить растительное масло в майонезах и кондитерских изделиях.

- Нынешний продовольственный кризис заставил нас всерьез задуматься над альтернативными продуктами питания, - говорит экономист Денис Ракша. - До сих пор мы смотрели на органическое мясо и белковую массу, полученную из насекомых, как на экзотику. Но очень скоро такая еда станет нормой.

ГОРОДА: ДЕТИ ПОДЗЕМЕЛЬЯ

Футуролог Александр Кононов в своих прогнозах копает глубоко. По мнению эксперта, подземные царства - это уже совсем не сказки и даже не фантастика, а самая что ни на есть приближающаяся реальность.

- Освоение подповерхностных территорий - это будущее цивилизации, - уверен футуролог.

«Под поверхностью» мы будем строить жилье, дороги, будем переносить туда промышленное производство. Вряд ли мы переселимся в такие города уже в 2023 году, но этот процесс вполне может начаться и даже попасть в градостроительные планы.

- Освоение подземных пространств – это еще и безопасность цивилизации, - напоминает Александр Кононов. - Ведь поверхность планеты – это дополнительная защита от таких угроз, как вредное излучение или метеориты.

Если прогнозы футуролога кажутся вам не слишком реалистичными, то давайте вспомним, что происходит сейчас в Москве. Строятся подземные торговые центры, многоуровневые парковки, не говоря уже о метро. Только с 2011 года протяженность московского метрополитена выросла в 1,5 раза, сейчас длина подземных магистралей приближается к 500 км. А в 2023 году должно открыться 15 новых станций.

- В следующем году подземная структура Москвы будет активно развиваться, и это вскоре избавит город от 10-балльных пробок, - говорит Александр Кононов. – Я не верю в перспективы летающих автомобилей. Здесь я согласен с Илоном Маском – это небезопасно, особенно в условиях современного города. Транспорт будет уходить под землю. Как и многое другое.

Футуролог Данила Медведев добавляет: под землю нас будет загонять глобальное потепление.

- За последние 40 лет температура на Земле поднялась на 2 градуса. Вследствие стремительного изменения климата будут происходить климатические катастрофы. Там, где климат будет особенно сильно буянить, начнется проектирование подземных городов с полностью искусственной средой, - говорит Дмитрий Медведев.

ГАДЖЕТЫ: ЗАБУДЬТЕ ПРО СИМ-КАРТЫ

SIM-карты в наших телефонах уменьшались все последние годы: просто симки, микросимки, наносимки… Неудивительно, что теперь симок не видно совсем. На смену даже самым маленьким карточкам приходят e-SIM (или Embedded SIM) - чипы, установленные в смартфоне производителем. Эта технология развивается уже несколько последних лет, но 2023 год, по мнению экономиста Дениса Ракши, станет их триумфом.

Сейчас производители выпускают все больше гаджетов с возможностью подключить e-SIM, и в 2023-м этот процесс станет массовым. Запрограммировать такую виртуальную карту можно онлайн на сайте оператора (в этом случае необходима регистрация на Госуслугах), или в салоне оператора связи по паспорту.

При этом данные, записанные на такой симке, никуда не пропадут. Мечта, а не sim-карта! Хочется по инерции сказать – «Дайте две!», но это устаревший поход. Зачем иметь две e-симки, если и к одной можно подключить сразу несколько номеров разных операторов?

Сейчас производители выпускают все больше гаджетов с возможностью подключить e-SIM Фото: Shutterstock

ОБРАЗОВАНИЕ И СПОРТ: ВИРТУАЛЬНЫЕ ТРЕНАЖЕРЫ

В 2023 году продолжится прорыв в сфере онлайн-образования. Его главными направлениями в следующем году, по мнению футуролога Александр Кононова, станут виртуальные тренажеры.

- Они хорошо показали себя в подготовке пилотов, - продолжает Александр Кононов. – Такие же тренажеры будут приходить в другие сферы. Особенный спрос на них есть в медицине – ведь с их помощью будущие врачи учатся делать операции, не рискуя здоровьем реальных пациентов. И в 2023 году это направление будет активно развиваться.

Виртуальные тренажеры приходят и в спорт, и в фитнес-индустрию. Далеко ли вы уедете, сидя на велотренажере, уткнувшись взглядом в стену спортзала? А вот если на том же тренажере вы катите по живописной трассе в Альпах, пусть и виртуальных, - проехать можно гораздо дальше. Такие технологии уже широко используются в большом спорте, а в следующем году будут все активнее входить в нашу повседневную жизнь.

КСТАТИ

Что будет с курсом рубля

И немного более «приземленных» прогнозов.

- Рубль будет слабеть. Причем слабеть по объективным причинам, - считает экономист Денис Ракша. - Курс рубля прежде всего складывается из баланса спроса и предложения на валютном рынке. В уходящем году ситуация была необычная – мы получали рекордные доходы от продажи углеводородов, а импорт сильно просел. То есть покупать на вырученные деньги было нечего. Сейчас развивается параллельный импорт, выстраиваются новые цепочки поставок товаров в Россию, и экспортно-импортный баланс приходит в норму. Спрос на валюту увеличивается, и рубль слабеет. Но спрогнозировать его курс на весь следующий год невозможно – очень много неизвестных. Можно говорить только о желаемом курсе – это 75-85 рублей за доллар.

Прогноз по инфляции у эксперта вполне оптимистичный.

- План экономического блока правительства и Центрального банка – удержать инфляцию в следующем году на уровне 5-7%. И, я думаю, в эти показатели вполне можно уложиться, - говорит Денис Ракша. – Сейчас инфляция сохраняется на уровне 0%. Да, годовая будет около 12%, но это за счет весенних месяцев. Мы вполне можем ожидать, что в 2023-м инфляция будет вдвое ниже, чем в 2022-м.