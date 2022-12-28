2023-й - год защиты и развития

Школа будущего

«Важно, чтобы общее образование в России опиралось на лучшие, передовые методики. У нас есть целый ряд очень сильных школ. Они занимают лидирующие места в мировых рейтингах, а их ученики становятся победителями и призерами международных предметных олимпиад. Предлагаю, мы постоянно тоже об этом говорим - о необходимости тиражировать опыт таких школ в нашей стране и на их базе в каждом федеральном округе открывать аналогичные школы-лидеры, своеобразные флагманы, которые служили бы для других школ хорошим, надежным ориентиром, источником лучших практик, методик и кадров. В том числе одну из таких школ предлагаю построить на территории новых субъектов Федерации». Здесь же - «…такие же высокие стандарты с точки зрения оснащения классов, обеспеченности учебниками, горячим питанием, кадрами, доступностью кружков и секций должны быть в образовательных организациях Донецкой и Луганской Народных Республик, в Запорожской и Херсонской областях».

Экономическая активность и социальное обеспечение

«В новых регионах будут введены общероссийские стандарты социального обеспечения. Здесь появится программа материнского капитала, нуждающиеся семьи получат выплаты от государства, вырастут пенсии и так далее. Будем развивать первичное звено здравоохранения, строить детские сады, ясли и школы.

В целом в течение нескольких лет стандарты социальной поддержки, работы здравоохранения, образования, культуры, транспорта будут повышены до уровня соседних российских регионов.

И, конечно, будем стимулировать экономическую активность на новых территориях, развивать их индустриальный, аграрный потенциал. Нужно обеспечить кратный рост инвестиций, появление новых предприятий, в том числе в сфере жилищного строительства, повысить качество автомобильных и железных дорог, коммунальной и энергетической инфраструктуры.

Прошу правительство до конца первого квартала следующего года подготовить специальную программу социально-экономического развития новых субъектов Федерации. В горизонте 2030 года все они должны выйти на общероссийский уровень по качеству инфраструктуры, социальных услуг, по многим другим параметрам качества жизни.

И обращаю внимание: указанный, сравнительно отдаленный срок ни в коем случае не означает, что можно откладывать эту задачу на потом - нужно уже сейчас обеспечивать опережающее развитие новых субъектов Федерации, ежегодно добиваться результатов по каждому направлению. Ответственность за это лично будут нести профильные министры и вице-премьеры».

Льготная ипотека

«Особое решение предлагаю для новых регионов юго-запада России - Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Для жителей этих субъектов Федерации предлагаю предоставлять ипотеку для нового строительства, то есть жилья в новостройках, по льготной ставке два процента. Ясно, что сейчас там новая стройка в зачаточном состоянии находится, но это будет инструментом для того, чтобы развернуть это строительство. Да, объем жилищного строительства здесь пока ограничен, но введение льготной ипотеки, на мой взгляд, и коллеги с этим согласны, послужит условием для долгосрочного развития стройки на новых территориях. Комментарии с мест: востребованность у жителей, готовность строительного блока, перспективы жилищного строительства».

Евгений Бозбей, учитель математики и информатики:

- Школе № 3 города Скадовска передали 30 современных компьютеров. Это огромная помощь в укомплектовании кабинетов. У нас в двух компьютерных классах установлено по десять новых компьютеров. Оборудовали техникой кабинет математики и отдел делопроизводства. Дети очень довольны, каждый из учеников с нетерпением ждет урока информатики. Спасибо России за современные подходы в образовании.

Игорь Дорофеев, папа школьника:

- Нам не хватает спортивных объектов. Родители ждут строительства новых площадок. Видим, как старые ремонтируются, это радует. Очень классно, что открываются бесплатные кружки и секции, детские театры, музыкальные и театральные школы. А еще замечательно, что будут школы-лидеры. Подрастающее поколение в надежных руках.

Главное из заявлений Президента России Владимира ПУТИНА на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

Артур, Геническ:

- Защита и поддержка народа говорит о развитии государства, говорит о том, что сильная страна может дать много своим людям. И мы на себе чувствуем эти перспективы. Материнский капитал дает возможность улучшить жилищные условия, пособия - обеспечить детей. Есть поддержка - есть стремление делать больше.

Ольга Петрова, Херсонская область:

- Россия забрала под защиту Херсонскую область. Теперь мы обязаны помочь в развитии территорий. И наша страна дает для этого массу возможностей - обучение, переквалификацию, конкурсы, субсидии и льготы.Ольга и Дмитрий из Геническа:

- Слышали про строительство нового города на Арабатской стрелке. Очень заинтересовались, хотим взять ипотеку под 2% на новую квартиру. Понравилась небольшая ставка по ипотеке, домик на берегу моря - мечта. Будем брать жилье только в Херсонской области.

Ирина, многодетная мама, Скадовск:

- Такая маленькая ставка в 2% это просто подарок от государства, задумалась над приобретением своего жилья. Хотим взять дом для нашей большой семьи.

Иван Головин, пенсионер, Херсонская область:

- Решил, что раз ставка небольшая, возьму квартиру детям. Пусть у подрастающего поколения будет свой угол. Спасибо нашей любимой родине, которая заботится о каждом человеке в нашей стране, за доступную ипотеку!