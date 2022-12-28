Главное, что мы с Россией

Студентам и школьникам предоставляют широкое поле для развития.

2022 год выдался особенно сложным не только для Херсонской области, но и для других регионов. Последние годы освобожденные Россией регионы переживали непростой период. Все это время они находились под контролем киевского режима и жили по правилам той стороны. Было сложно, часто не хватало денег, детям хорошего образования и бесплатной медицины. Но с начала марта жизнь херсонцев поделилась на до и после. Спустя годы страданий у них наконец-то появилась вера в светлое будущее с Россией. За девять месяцев, несмотря на все сложности в проведении специальной военной операции, в новой реальности удалось изменить многое. Но все самое лучшее еще впереди.

СЕМЬ РУССКИХ ГОРОДОВ

На сегодняшний день под крылом российских властей находится весь левый берег. Туда сразу после нападения ВСУ эвакуировали людей. Им обеспечили проживание в теплых квартирах, всю необходимую гуманитарную помощь и безопасность. Так, количество освобожденных территорий области насчитывает семь городов. Среди них Геническ, Голая Пристань, Каховка, Новая Каховка, Скадовск, Таврийск и Алешки. Самыми крупными являются города Новая Каховка и Каховка, поэтому в них проживает больше всего людей.

- Сейчас мы чувствуем себя в безопасности. Наконец-то понимаем, что такое мирное небо над головой и хорошая защита армии. Конечно, переживаем за правый берег, который сейчас захватила украинская армия, но верим, надеемся и ждем, что в скором времени все наладится и мы сможем вернуться к себе домой. А сейчас помогаем, чем можем, молимся за наших защитников и стараемся думать только о хорошем, - рассказывает жительница Геническа Ольга Пархомова.

В администрации Херсонской области говорят, что многие местные жители приходят в штаб просто поговорить или поблагодарить за то, что в конце сентября помогли организовать и провести референдум. Некоторые со слезами на глазах вспоминают, что давно мечтали об этом.

- Я этого события ждал все восемь лет. Для меня это как возвращение домой, в родные края. Поэтому даже в трудной ситуации мы остаемся на позитиве. Верим, что все не зря, скоро все наладится, - подчеркивает херсонец Владимир.

По данным областной администрации, на сегодняшний день российские паспорта получило около 40 тысяч херсонцев. С каждым днем цифра растет, а очереди в паспортных столах не уменьшаются. Люди продолжают оформлять документы.

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ЗАРПЛАТЫ ВЫШЕ

С приходом России в Херсонской области изменилось многое. По словам коренных жителей, если сравнивать жизнь при Украине и сейчас, прогресс очевиден. В первую очередь это касается зарплат и льготных выплат. Как рассказали «КП» в местной администрации, после индексации и повышения оплаты труда в среднем херсонцы стали зарабатывать на 20 - 30% больше.

- Есть и профессии, у которых оплата выросла на 50% и даже на 100%. Люди почувствовали себя намного лучше. К тому же появились разные поддерживающие выплаты и льготы, которые очень помогают и спасают, - добавили в ведомстве.

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА

Показателей того, что жизнь херсонцев улучшилась, много. Одним из них стала качественная бесплатная медицина, как и по всей России. Раньше за лечение нужно было отдавать огромные суммы, поэтому многие попросту избегали систему здравоохранения. Сейчас совсем другая картина. Как сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев, больницы области уже несколько месяцев стабильно работают по российским стандартам и предоставляют все виды услуг. Новая система здравоохранения региона помогает оказывать медицинскую помощь бесплатно абсолютно всем желающим, а наличие российского гражданства не имеет значения.

- Мы не разделяем людей на две группы: с российским паспортом и без него. Мы лечим бесплатно абсолютно всех жителей нашего региона, - заявил министр.

Для пенсионеров и подопечных домов престарелых в области предоставили все условия.

«КОММУНАЛКА» - В ПЯТЬ РАЗ ДЕШЕВЛЕ

Также благодаря российской власти и уходу киевского режима в области кардинально поменялись тарифы на газ, свет и продукты питания. Это давно уже не те неподъемные суммы, которые херсонцы платили из своей минимальной зарплаты. После грабительских тарифов киевского режима цены на коммунальные услуги в регионе понизились почти в пять раз!

- То количество газа, которое нам нужно на всю область, чтобы обеспечить работу и котельных, и бытовой сектор, мы будем получать теперь из России. Украинский газ нам не нужен, у нас теперь есть свой, российский, объемы достаточные, чтобы все предприятия работали. Самое главное, что этот газ в пять раз дешевле, чем украинский, - сказал глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

ПОЛУЧАЮТ ПАСПОРТА

По данным областной администрации, на сегодняшний день российские паспорта получили около 40 тысяч херсонцев. С каждым днем цифра растет, а очереди в паспортных столах не уменьшаются. Люди продолжают оформлять документы.

За время спецоперации жители Херсонщины пережили множество потрясений и утрат. Но жизнь при киевском режиме все еще вызывает страх и дрожь по телу. Местные не хотят возвращения в Украину, а, наоборот, мечтают, что вскоре над их родными домами снова появятся триколоры и они заживут спокойной, мирной жизнью под надежным крылом России.