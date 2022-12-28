Мединские обследования спасают детей

За месяц в Херсонской области обследовали 3380 детей. Некоторых ребят отправили на лечение в Крым, Ростов, Москву.

НА ЛЕЧЕНИЕ ОТПРАВЛЯЮТ В ВЕДУЩИЕ КЛИНИКИ РФ

В школах и детсадах Херсонской области проходят профосмотры детей. Врачи посещают образовательные учреждения и выявляют скрытые заболевания. Местным докторам помогают выездные бригады из Крыма и Адыгеи.

- Всего с 14 ноября по 16 декабря осмотрено 3380 детей, у порядка 1000 детей впервые выявлены патологии, из них более 600 детей нуждаются в диспансерном наблюдении. Их ставим на учет для дальнейшего наблюдения и лечения. Тех, кто нуждается в сложном или высокотехнологичном лечении, направляем в Россию, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Херсонской области.

В ведущие российские клиники уже направлено 18 юных пациентов, у которых врачи выявили сложные заболевания. Школьники находятся под наблюдением врачей Крыма, Ростова и Москвы.

- При выявлении у детей патологий, требующих дальнейшего наблюдения и лечения, пациенты получают всю необходимую помощь. Лечение первого и второго уровня проходит в медучреждениях нашего региона. За медицинской помощью третьего уровня мы направляем детей в медицинские организации Крыма, Ростова, Москвы, а также в федеральные медицинские центры, - отметил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Всех детей медики осматривают в плановом режиме с разрешения родителей или опекунов.

- Это наши дети, их здоровье важнее всего. Я удивлена, что некоторые отказываются, чтобы их детей осматривали врачи. Особенно я высоко поднимаю руку за профосмотры, потому что все же есть, хоть и маленький, но процент деток с патологиями, которые нужно незамедлительно лечить. И все это останется на совести родителей, - говорит Елена, мама девятиклассника.

ВСЕ БЕСПЛАТНО

Медики и родители уверены, что здоровье детей бесценно, поэтому ежегодные профосмотры крайне важны и необходимы.

- Врачи обследуют бесплатно, что еще нужно. Некоторые заболевания проходят бессимптомно, и все взрослые знают об этом. Чтобы обезопасить своих детей, нужно всего лишь дать свое согласие на профосмотр. Спасибо нашим врачам и тем, кто приезжает из других регионов России, - благодарит папа дошкольника Александр Песков.

Процент отказа от медобследований небольшой, в основном это связано с тем, что сейчас сезон ОРВИ и дети не ходят в школу.

- Профосмотры в нашем учреждении проходят спокойно - обстановка рабочая. Количество отказов родителей от медобследования минимальное. Некоторые из них просто связаны с тем, что учащиеся на данный момент болеют и, соответственно, не посещают занятия, - подтвердил директор Рыковской школы.

- Процент отказа - не более 3%. Здоровье ваших детей бесценно. Не сомневайтесь - приводите детей на осмотры, - добавил главный врач Скадовской центральной городской больницы Константин Руденко.

На медосмотрах можно присутствовать и родителям по их желанию. Некоторые мамы и папы хотели бы обсудить волнующие их моменты с врачами.

- Почти все родители наших студентов дали согласие на профосмотр их детей. Врачи осмотрели 80 человек. Родители приходили узнать результаты обследования, консультировались с врачами, - рассказала директор Генического медицинского колледжа Анна Грекова.