Получите жилье в Геническом районе

Хорошая новость для всех херсонцев, кто не хочет покидать родной регион. Воспользоваться жилищным сертификатом можно будет в Геническом муниципальном округе. В скором времени там появится совершенно новый комфортный район для тихой и мирной жизни.

По поручению Президента России Владимира Путина специалисты уже приступили к разработке плана развития Геническа и Арабатской стрелки. Как сообщили в администрации Херсонской области, в ближайшее время там начнут масштабное строительство.

- Там очень хорошие природные условия, уже сейчас хорошая инфраструктура. Есть железнодорожное сообщение, автомобильное сообщение. Это будет не столько район, сколько новый город. Как только строители начнут возводить дома, экономическая ситуация изменится. Это будет даже не шагом, а прыжком в будущее, - подчеркнул врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо.

Как добавил глава Херсонской области, закончить важное строительство планируется в сжатые сроки - «мы по-доброму посоревнуемся с Мариуполем, кто быстрее построит новые кварталы».

В новом районе помимо жилья будет вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни, а также социальные объекты - школы, детские сады и больницы. Также там создадут условия для работы правительственных органов. Получить новые квартиры здесь жители Херсонской области могут совершенно бесплатно, воспользовавшись жилищным сертификатом.

- Отличная перспектива! - радуется жительница Херсона Лариса Доренкова, которая с семьей временно переселилась в Крым . - Мне очень нравится. Честно сказать, даже не верится. Мы с мужем и детьми уже «загорелись» поселиться в новом районе. Ждем, когда он появится.

КСТАТИ

Президент России Владимир Путин также предложил предоставлять жителям Херсонской области ипотеку под новое строительство по льготной ставке 2%.

В Министерстве труда и соцзащиты региона надеются, что застройщики, которые будут инвестировать в строительство жилья в Геническом районе, найдутся в рекордно быстрые сроки.

СПРАВКА «КП»

Чтобы получить жилье, необходимо оформить социальную выплату на его приобретение. Для этого достаточно обратиться в Генический МФЦ по адресу: ул. Соборная, 35/18. Для помощи маломобильным гражданам в МФЦ работает выездная служба.

Записаться на прием и заказать выезд можно с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, по телефону: +7 (860) 269-01-00.