Правда пробивает железный занавес украинской пропаганды

ИНФОРМАЦИОННАЯ БЛОКАДА ПРОРВАНА

В Кремлевском дворце прошло вручение просветительской премии «Знание-2022». На торжественной церемонии объявили лауреатов в 13 номинациях. Среди тех, кто получил почетную награду, - член Общественной палаты России, заведующий кафедрой журналистики и медиакоммуникаций Херсонского госуниверситета Александр Малькевич. Он стал лучшим в номинации «Новые горизонты». Его отметили за огромную работу, которую он провел на освобожденных территориях. Благодаря Малькевичу жители Херсонской и Запорожской областей больше не изолированы от правды.

Известный российский журналист больше полугода трудится на территории новых субъектов России. И, по сути, он стал наставником для региональных СМИ. Киевский режим организовал беспощадную информационную войну. Украинские журналисты не гнушались ничем - в стремлении сбить с толку мирных жителей в сети они распространяли самые разные сообщения, порой с угрозами и запугиваниями.

- Здесь люди жили как минимум восемь лет под жесточайшим информационным прессингом. С 24 февраля ситуация стала совсем ужасной - их кошмарили через социальные сети, был настоящий информационный террор, полнейшая дезинформация. О том, что происходило на Украине, говорилось в «розовых красках», но основные фейки, конечно, были о том, как все плохо в России и на ее новых территориях, - объяснял Александр Малькевич, как жили люди в Запорожской и Херсонской областях. - И для того, чтобы эту информационную блокаду прорвать, чтобы разорвать путы лжи, здесь должны быть СМИ, которые расскажут то, что реально происходит. Собственно, для этого и было запущено телевещание.

ГЕРОИ МИРНОГО ВРЕМЕНИ

Александр - одним из немногих российских журналистов, регулярно находящийся в зоне боевых действий. Он своими глазами видит то, что творится и как это интерпретирует украинская пропаганда. Летом этого года ему удалось невозможное - за две недели он создал и запустил круглосуточный телеканал в Запорожской области. Такой запуск современного формата вещания, без преувеличения, настоящий подвиг. Кроме того, Александр сумел за месяц подготовить и открыть телеканал в Херсонской области. Ведь именно сейчас людям важно узнавать правду обо всех переменах в их жизни.

- Те, кто помогал в этой огромной работе, - герои мирного времени! - не раз заявлял Александр Малькевич.

И сейчас железный занавес украинской пропаганды, по словам журналиста, почти уничтожен.

- Этот трудный, но исторически важный путь мы начали с Запорожской области, открыв телеканал «ЗаТВ» 1 августа. Затем мы начали возвращать херсонцам осознание того факта, что «люди Херсона - гордость России», разместив ряд «исторических» билбордов, - сказал Александр Малькевич. - Наша первая на освобожденных территориях молодежная Медиашкола в Херсоне дала всем понять, что молодежь здесь стоит и работает за Россию.

Таким образом, Александр по праву получил заслуженную премию как создатель эффективной просветительской инфраструктуры по подготовке журналистских кадров в крайне необходимых для этого местах. В своей речи на вручении премии Александр Малькевич поблагодарил журналистов, которые трудятся в новых регионах России, а также рассказал о том, какая задача сейчас стоит перед СМИ.

- Нам предстоит исторически увлекательная задача - рассказать жителям четырех новых регионов, а это пять миллионов граждан РФ, о том, какая она, наша Россия, - подчеркнул Александр Малькевич. - Рассказать, как там живут, об удивительных городах, основанных русскими полководцами, государственными деятелями, об удивительных людях, которые там родились и стали частью истории.