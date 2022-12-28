Книга мечты и самая нарядная зеленая красавица

Декабрь - время исполнения желаний. А чтобы наверняка они осуществились, в преддверии Нового года по всей России проводится благотворительная акция «Елка желаний». Пять лет подряд волшебники помогают сделать немного счастливее тяжелобольных детей, сирот, пожилых и малоимущих. В этом году акция проходит и на новых российских территориях.

Как сообщила и. о. министра труда и социальной политики Херсонской области Алла Бархатнова, участниками доброго проекта стали дети в возрасте от трех до семнадцати лет, которые зарегистрированы на территории Херсонской, Запорожской областей, Луганской и Донецкой Народных Республик. Подать заявки еще можно успеть до 20 декабря.

Мечты ребят исполняют «волшебники», которые зарегистрировались в новогоднем проекте и получили списки того, о чем грезят дети. Желания могут быть материальными и нематериальными. В числе первых участники «Елки» часто загадывают игрушки, компьютеры, ноутбуки, планшеты для обучения, одежду или даже спортивный инвентарь. Но также кто-то просит подарить заветное путешествие, встречу с кумиром или улыбку мамы. На каждое желание находится свой «волшебник», который его исполняет.

ОБОЖАЕТ ЧИТАТЬ

Одной из участниц акции стала жительница Херсона Эльвира. Сейчас ей 15 лет, и с самого маленького возраста она обожает читать. Когда ей было пять, вместе с родителями на кухне она вслух читала «Гарри Поттера», «Маленького принца» и много других детских книг. Когда домашняя библиотека стала ломиться от огромного количества различных томов, а денег на новые хватать перестало, Эльвира начала мечтать об электронной книге. Но денег на девайс у родителей не было, поэтому они всей семьей обратились к волонтерам «Елки желаний-2022».

- Так хочется, чтобы любимые книги помещались в одном маленьком устройстве, чтобы можно было в любой момент открыть и прочитать какой-то хороший момент из любимой сказки или романа, посмеяться над книгами Ильфа и Петрова. Сейчас, чтобы прочитать новую книгу, на нее приходится копить несколько месяцев или ждать, когда родители смогут мне ее подарить, - рассказала «КП» школьница.

Жители новых российских территорий в этом году впервые стали участниками благотворительной акции.

По словам Эльвиры, порой она берет книги у одноклассников или друзей со двора, но через несколько дней они обычно просили их обратно, насладиться любимым томом или изданием получается редко.

- Поэтому у своего «волшебника» я попросила электронную книгу. О ней я мечтаю уже несколько лет и очень надеюсь, что когда-то оно исполнится. Верю, все получится, и я смогу наслаждаться новыми книгами снова и снова, - говорит подросток.

В будущем Эльвира планирует стать писателем. Вдохновившись любимыми авторами, она иногда пишет маленькие рассказы или стихи и посвящает их своей семье.

ПОДАРОК ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Среди участников акции также была многодетная семья Глазковых. Свою заявку на сайт проекта отправила мама четырех детей Анна. В письме она очень просила новогоднюю елку, чтобы подарить детям праздничную атмосферу.

- Мои детки всегда мечтали о большой и пышной зеленой красавице в квартире, но купить двухметровую елку мы с мужем не в состоянии - не хватает средств. Но дети просят, и нам больно им отказывать, поэтому обратились на сайт волонтерской акции. Верим и надеемся, что наша мечта станет реальностью, - говорит жительница Херсона.

Она также добавила, что спустя несколько дней после публикации заявки ее нашел «волшебник», который пообещал купить самую красивую елку в области и установить ее в квартире семьи. Пышная двухметровая красавица должна появиться в доме Глазковых в двадцатых числах декабря.