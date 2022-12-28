Дети своей страны

На съезд приехали дети со всей Херсонской области: из Скадовска, Приморского, Геническа и других населенных пунктов.

Путешествие за две тысячи километров в Москву, на Первый съезд Российского движения детей и молодежи «Мир детства = мир будущего» совершила делегация юных активистов из Херсонской области. Для многих ребят это не только первый визит в столицу, но и в вообще выезд за пределы родного региона. Это волнительно. Но еще больше волнения от того, что именно им выпала честь представлять свою малую родину на исторически важном для будущего страны мероприятии. Событие действительно эпохальное - организации такого масштаба в России не существовало со времен пионерии. С 17 по 21 декабря в Центральном выставочном зале столицы Манеж, на площадке съезда, работали свыше трех тысяч человек из 89 субъектов РФ. От каждого региона приехали порядка 15 делегатов, в числе которых 12 детей - лидеров местных общественных структур, таких как «Большая перемена», «Юнармия» и «Российское движение школьников».

Творить будущее страны своими руками

К мощной творческой волне присоединилась и молодежь новых регионов России. На съезд делегацию из Херсонской области отправляли в торжественной обстановке. На мероприятие приехали дети со всей Херсонской области: из Скадовска, Приморского, Геническа и других населенных пунктов. Детей-активистов ждал трехдневный интенсив. По словам представителя Федерального агентства по делам молодежи в Херсонской области Дениса Татарченко, лучшие специалисты России занимались с ребятами по самым разным тематическим направлениям - это экология и наука, арт-индустрия и журналистика, обществознание и многие другие.

Отличная возможность обменяться опытом и получить яркие эмоции

Сами делегаты I съезда Российского движения детей и молодежи уверены, что совместными усилиями смогут сформировать подлинное товарищество и чувство ответственности за те ключевые решения, которые примут на съезде. И все же каждый из них вступил в РДДМ и приехал в Москву, чтобы еще на один шаг приблизиться к своей мечте.

Например, один из участников делегации - Максим, ученик 10-го класса херсонской школы, мечтает поступить в МГУ и посвятить свою жизнь ядерной физике.

- Мне всегда была интересна техника. Например, построить ядерный реактор - это мое! Надеюсь, моя мечта сбудется, и я смогу сделать успешную карьеру в России, потому что здесь для этого есть все возможности.

Своими впечатлениями от съезда поделилась и студентка София:

- Это отличная возможность обменяться опытом, получить яркие эмоции, в принципе обрести понимание того, что хочешь, и завести новые знакомства, которые в дальнейшем помогут тебе в жизни.

Впрочем, для самой Софии вопрос выбора будущего занятия уже не стоит. Она хочет заниматься волонтерством - помогать одиноким старикам и брошенным животным. На съезд она приехала, чтобы получить необходимые знания для создания такого проекта.

Уникальность движения заключается как раз в гибкой системе, на базе которой девушки и юноши имеют широкие перспективы развиваться в любом направлении. Можно заниматься спортом или пробовать себя в творчестве или волонтерстве, науке или креативной индустрии. При этом организация предоставляет все возможности для реализации поставленных целей, как ресурсные, так и инфраструктурные.

- Я когда-то сама была в пионерии и помню, какая активная и насыщенная жизнь была у нас, мы никогда не сидели без дела, - делится своим мнением педагог-наставник херсонской делегации Елена Викторовна. - И я хочу, чтобы наши дети зарядились на съезде позитивом и поделились им с другими детьми.

Движение первых

Так теперь будет называться Российское объединение детей и молодежи.

Миссия:

Быть с Россией

Быть человеком

Быть вместе

Быть в движении

Быть первыми

Ценности:

Жизнь и достоинство. Участники движения в первую очередь ценят жизнь каждого человека. Берегут чувство собственного достоинства и заботятся о сохранении достоинства окружающих.

Патриотизм. Участники движения любят свою Родину - Россию. Любовь к стране проявляется в делах и поступках.

Дружба. Движение - источник дружбы для каждого из участников. Вступая в движение, каждый может найти себе друзей, близких по убеждениям, увлечениям, интересам и возрасту. В движении друзья всегда рядом.

Добро и справедливость. Участники движения действуют по справедливости, распространяют добро, считают доброту качеством сильных людей. Внутренний голос каждого говорит нам, что только добрые дела меняют жизнь к лучшему.

Мечта. Участники движения умеют мечтать и воплощать свои мечты в жизнь. Смелые мечты открывают человеку новые возможности, а человечеству - неизведанные горизонты.

Созидательный труд. Каждый участник движения своим трудом приносит пользу: создает новое качество своих знаний, умений и навыков, применяет их во благо своей семьи, движения и всей страны.

Взаимопомощь и взаимоуважение. Участники движения действуют как одна команда, помогая друг другу в учебе, труде, поиске и раскрытии таланта каждого. Плечом к плечу преодолевают трудности. Уважают особенности каждого участника движения, создавая пространство равных возможностей.

Единство народов России. Участники движения, являясь новым поколением многонационального и многоконфессионального народа России, уважают культуру, традиции, обычаи и верования друг друга. Это уникальное достояние нашей страны: народов много, Родина - одна.

Историческая память. Участники движения изучают, знают и защищают историю России, противостоят любым попыткам ее искажения и очернения. Берегут память о защитниках Отечества.

Крепкая семья. Участники движения разделяют традиционные семейные ценности. Гордятся российской культурой отцовства и материнства. Уважают многодетность. Помогают младшим, заботятся в семье о бабушках и дедушках.

На заметку

Как стать участником движения?

Участником Российского движения детей и молодежи может стать все несовершеннолетнее население страны. Они могут учиться в школе, лицее, техникуме или институте. Возраст - от 6 до 18 лет. Вступление добровольное и бесплатное. Чтобы стать частью большого движения, достаточно зайти на сайт Будьвдвижении.рф и зарегистрироваться!

Наставником с функцией вожатого в движении может стать любой совершеннолетний с образованием не ниже среднего или общего специального. Ими могут быть родители и другие законные представители детей-участников.