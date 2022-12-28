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Политика27 декабря 2022 22:00

Спасут еще больше людей

В Геническую больницу передали современное оборудование, необходимое для лечения тяжелых больных
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ

Партия «Единая Россия» продолжает помогать здравоохранению Херсонской области. Волонтеры гуманитарной миссии регулярно привозят врачам нового региона современное оборудование. Внимание стараются уделять всем районам Херсонщины. В середине декабря в Геническую больницу передали инфузионные насосы, чтобы врачи могли эффективнее оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

Как сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич, курирующий гуманитарную миссию, универсальные насосы существенно облегчат работу медиков.

- Это специальные шприцевые дозаторы, которые помогают длительно и очень точно вводить серьезные препараты, что напрямую влияет на эффективность лечения пациентов, - отметил Кастюкевич.

Всего волонтеры «Единой России» привезли четыре инфузионных насоса. И это не предел, ведь гуманитарная миссия партии работает в Херсонской области с марта 2022 года. За это время во многие районы нового региона России было доставлено огромное количество медикаментов, средств индивидуальной защиты и оборудования.

Как отмечают местные врачи, переданные волонтерами инфузионные насосы очень важны для больницы Геническа. Оборудование используется как при внутривенных, так и внутриартериальных, эпидуральных инфузиях жидкостей или лекарственных препаратов.

- Администрация Генической больницы выражает благодарность партии «Единая Россия» за предоставленную помощь. Оборудование необходимо для тяжелых больных, в том числе и новорожденных, - подчеркнул заместитель главного врача Генической ЦРБ Виталий Крылов.

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