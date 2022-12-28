Спасут еще больше людей

Партия «Единая Россия» продолжает помогать здравоохранению Херсонской области. Волонтеры гуманитарной миссии регулярно привозят врачам нового региона современное оборудование. Внимание стараются уделять всем районам Херсонщины. В середине декабря в Геническую больницу передали инфузионные насосы, чтобы врачи могли эффективнее оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается.

Как сообщил секретарь регионального отделения «Единой России» в Херсонской области Игорь Кастюкевич, курирующий гуманитарную миссию, универсальные насосы существенно облегчат работу медиков.

- Это специальные шприцевые дозаторы, которые помогают длительно и очень точно вводить серьезные препараты, что напрямую влияет на эффективность лечения пациентов, - отметил Кастюкевич.

Всего волонтеры «Единой России» привезли четыре инфузионных насоса. И это не предел, ведь гуманитарная миссия партии работает в Херсонской области с марта 2022 года. За это время во многие районы нового региона России было доставлено огромное количество медикаментов, средств индивидуальной защиты и оборудования.

Как отмечают местные врачи, переданные волонтерами инфузионные насосы очень важны для больницы Геническа. Оборудование используется как при внутривенных, так и внутриартериальных, эпидуральных инфузиях жидкостей или лекарственных препаратов.

- Администрация Генической больницы выражает благодарность партии «Единая Россия» за предоставленную помощь. Оборудование необходимо для тяжелых больных, в том числе и новорожденных, - подчеркнул заместитель главного врача Генической ЦРБ Виталий Крылов.