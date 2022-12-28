2022 год стал фундаментом исполнения заветных желаний

Детки в Брянке с удовольствием обживают новое пространство для игр и развлечений. Фото: Минстрой РФ

Главное событие, произошедшее в уходящем году, - ЛНР на правах региона вошла в состав братской семьи народов России. В ходе специальной военной операции (СВО) освобождена вся территория республики, оккупированная киевским режимом. Возрождаются промышленность и сельское хозяйство, растет благосостояние граждан.

НОВЫЙ ДЕНЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

3 июля для ЛНР стал новым Днем Победы. В этот день территория республики была полностью освобождена от украинской оккупации. Подразделениями Народной милиции ЛНР совместно с Вооруженными силами РФ был установлен полный контроль над городом Лисичанск и расположенными рядом населенными пунктами Белогоровка, Новодружеск, Малорязанцево и Белая Гора.

РОСТ ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ ОПЕРЕЖАЛ ИНФЛЯЦИЮ

В течение года в ЛНР произошел значительный рост заработной платы. Произошло это во многом благодаря повышению минимального размера оплаты труда (МРОТ).

С 1 января 2022 года МРОТ в республике вырос на 2785 рублей - до 10 245 рублей. С 30 сентября после приема ЛНР в состав России минималка составляет 15 279 рублей - как и на всей территории Российской Федерации.

Не отставал от зарплаты и рост пенсий. С 1 января 2022 года их размер был увеличен на 20 процентов. При этом минимальная пенсия составила 7885 рублей. С 1 июля выплату повысили до 10 тысяч рублей. Также в нынешнем году выросли социальные пособия - от 15 до 35 процентов в зависимости от категории.

Сейчас пенсионеры из ЛНР получают выплаты в соответствии с законодательством республики. Пенсионная система по российским законам начнет применяться с января 2023 года.

Бюджет ЛНР на следующий год будет социально ориентированным. Также ожидается, что бюджет ЛНР будет увеличен с учетом необходимости восстановления поврежденных объектов и экономического потенциала региона.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

В минэкономразвития ЛНР сравнили данные за 9 месяцев с аналогичным периодом прошлого года. В перерабатывающей промышленности увеличилось производство продукции прежде всего за счет динамичного развития металлургии. В 4,9 раза выросло производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем. Производство ферросплавов увеличилось на 36%.

Объем реализованной промышленной продукции вырос в 1,9 раза. Основной вклад в улучшение динамики внесла перерабатывающая промышленность. Здесь рост в 2,8 раза (см. рубрику «Конкретно»)

После принятия в прошлом году в России решений, облегчающих работу предприятий Донбасса на территории РФ, внешнеторговый оборот ЛНР увеличился в 1,8 раза. При этом объем экспорта вырос в 2,6 раза, объем импорта - в 1,6 раза.

БОЛЬШАЯ СТРОЙКА

Позитивные перемены в ЛНР были бы невозможны без помощи других регионов России, которые взяли шефство над каждым городом и районом республики. Десятки тысяч россиян приехали в Донбасс, чтобы восстановить дороги, жилые дома, школы, детские сады, больницы и другие социальные и культурные объекты. Фактически вся республика превратилась в большую стройку. Руководитель ЛНР Леонид Пасечник отметил, что, отступая, украинские боевики разрушали все на своем пути, оставляя выжженную землю, а Российская Федерация подтверждает свой жизненный принцип о том, что Россия своих не бросает.

ШКОЛЫ РЕМОНТИРУЮТ ПО РОССИЙСКИМ СТАНДАРТАМ

В Луганске восстановили поврежденный в 2014 году учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Георгия Берегового (в нем располагались гимназия и детский сад). После украинского артобстрела в центральной части здания обрушились перекрытия на всех четырех этажах.

В столице ЛНР долгие годы не решались приступить к восстановлению столь критически поврежденного объекта. Еще летом в Луганск приезжал мэр Москвы Сергей Собянин, который на правах шефов пообещал помочь с ремонтом и оснащением школы. Данное слово сдержал - над восстановлением объекта трудились 1,5 тысячи строителей и около 350 единиц техники.

Строители из Москвы не просто отремонтировали учебный комплекс, но и заложили в него весь современный функционал, присущий столичным школам.

С ЗАБОТОЙ О САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Благодаря региону-шефу Тюменской области в Краснодонской специальной (коррекционной) начальной школе - детском саду появились яркие спортивные и игровые площадки, спортзал с новыми тренажерами, турниками и силовыми конструкциями, современные офтальмологический и физиотерапевтический кабинеты.

Воспитанники образовательного учреждения - детки с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата. Здесь ребята не только учатся, но и проходят процедуры, лечатся, что позволяет в дальнейшем успешно интегрироваться в общество.

А всего строители из разных регионов России капитально отремонтировали на территории ЛНР 46 детских садов. Еще в 13 планируют завершить ремонт до конца года.