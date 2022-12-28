Позитивные итоги года

В регионе успешно завершена посевная кампания.

Вот и наступает время подведения итогов уходящего года. 2022-й был хоть и непростым, но по-настоящему прорывным для Запорожской области. Свершилось самое главное - регион стал частью России. За этим шагом последовала целая цепочка позитивных изменений. Итак, рассказываем о главных итогах уходящего года.

НАЛАДИТЬ ЛЕГКУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ - ЛЕГКО

Всего за несколько месяцев удалось на 50 процентов реанимировать работу предприятий легкой промышленности Запорожской области. В марте, по прогнозам экспертов, начнут работать все фабрики региона. Сегодня на полную мощь работают четыре предприятия легпрома.

- Четыре приступили к работе. Остальные пять пока не могут начать выпуск продукции, так как корпуса находятся вблизи районов боевого соприкосновения, - сообщил исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

На данный момент работают фабрики «Славянский пух», швейные фабрики в Мелитополе и в Бердянске и узкоспециализированная Токмакская швейная фабрика.

На предприятии «Славянский пух» налажен выпуск мягкого инвентаря: подушек и одеял. В Бердянске шьют спецодежду, в перспективе - наладить выпуск трикотажной продукции. На Токмакской швейной фабрике работают с тяжелыми тканями. Мелитопольская швейная фабрика тоже активно включилась в работу, швейный цех уже выпускает спецодежду. В режиме запуска находится второй цех - по производству трикотажных изделий.

В ТРИ РАЗА БОЛЬШЕ РЫБЫ

В три раза увеличился объем выпускаемой продукции в мелитопольском рыбном цехе. Если раньше здесь ежемесячно перерабатывали 20 тонн рыбы и морепродуктов, то сегодня эта цифра равна 60 тоннам, в планах - увеличить объем производства до 80 тонн в месяц.

В Запорожской области восстанавливают литейное производство.

Восстанавливается литейное производство. Четыре предприятия из пяти, входящих в кластер, уже работают на полную мощь. Это Мелитопольский завод автотракторных запчастей, два предприятия «Гидросила» и Мелитопольский литейный завод.

- В январе 2023 года планируется ввод в действие Таврической литейной компании «Талко», - сообщил исполняющий обязанности губернатора Евгений Балицкий.

Мелитопольский литейный завод начал работать совсем недавно, но уже получил первые заказы из других регионов страны и даже из Белоруссии.

ПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА УШЛА В ПРОШЛОЕ

Автопарк скорой помощи в Мелитополе обновили наполовину.

Произошел настоящий прорыв и в медицине. Впервые за много лет дети прошли полную и бесплатную диспансеризацию. Врачи осмотрели 20 тысяч ребят. Ежедневно медики осматривают 600 - 800 школьников. Такие цифры привел директор департамента здравоохранения администрации Запорожской области Виктор Кучковой.

Кроме того, почти наполовину обновился автопарк скорой медицинской помощи в Мелитополе. Областной центр скорой медпомощи и медицины катастроф получил 89 новых автомобилей, оборудованных в соответствии с российскими стандартами.

- Эти машины постепенно выводятся на линию и обслуживают население Запорожской области в количестве 830 тысяч человек. Скорых вполне достаточно, учитывая, что суммарно наш автопарк насчитывает 169 автомобилей, - уточнил главный врач ГБУЗ «Мелитопольский областной центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф» Юрий Резниченко.

Кроме того, теперь жители области получают медицинскую помощь бесплатно.

ЕДИНАЯ СТРАНА - ЕДИНАЯ ВАЛЮТА

В регионе до конца года еще действует бивалютный режим. С 1 января можно будет рассчитываться за покупки и услуги только рублями.

Область теперь еще независима и от украинского газа. Дома жителей региона, которым киевский режим перекрыл подачу голубого топлива, подключают к этому ресурсу. Причем газ стоит теперь в четыре раза дешевле, чем раньше.

Те люди, у кого в доме печное отопление, впервые начали получать уголь бесплатно.

Получили его уже больше тысячи человек.

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ, ВОССТАНАВЛИВАЕМ ЛЕСА

С успехом прошла кампания по сбору урожая. С 961 тысячи гектаров собрали около двух с половиной миллионов тонн урожая. Кроме того, начата подготовка к посевной кампании 2023 года.

Еще в регионе приступили к восстановлению лесного фонда. Так, на территории Старобердянского лесничества, близ села Вознесенка, на площади более четырех гектаров высадили 20 тысяч саженцев вяза, ясеня и клена.

Несмотря на то, что работа была проделана большая, на следующий год власти ставят перед собой не менее амбициозные задачи, которые непременно будут выполнены.