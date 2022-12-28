Вместе мы - сила!

В школу в селе Константиновка передали гуманитарную помощь.

К ОСОБЕННЫМ ДЕТЯМ - С ЗАБОТОЙ

Волонтеры вместе с российскими военнослужащими доставили школьные принадлежности для маленьких воспитанников Терпеньевской спецшколы-интерната Мелитопольского района и Мелитопольской специальной общеобразовательной школы-интерната «Гармония». В основном подопечными первого заведения становятся дети-сироты из различных районов области, оставшиеся без попечения родителей. Во втором учатся детки с нарушениями интеллектуального развития или опорно-двигательного аппарата.

В общей сложности для воспитанников обоих интернатов передали 200 школьных наборов - рюкзаки, тетради, ручки, цветные карандаши, краски и иные принадлежности для полноценной учебы.

- Эта помощь - от жителей Российской Федерации из других регионов. Нам удалось оказать поддержку маленьким деткам. Будем помогать и в дальнейшем. Познакомились с руководителями этих учебных заведений, поняли их потребности. Будем сотрудничать, - заверил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Запорожской области Иван Скиба.

МАТЕРИНСТВО - В РАДОСТЬ

Без поддержки не остаются и молодые мамы с детьми. Народный фронт доставил очередную партию гуманитарной помощи в Энергодар.

- Привезли подгузники, пеленки, детские шампуни - все, что нужно маленьким жителям. Данная гуманитарная помощь расходится централизованно по заявкам в штабах «Мы вместе», она рассчитана на семьи, попавшие в сложную жизненную ситуацию: на матерей-одиночек, многодетные семьи, - уточнил Иван Скиба. - Очень важно в первые дни жизни обеспечить малышей всем необходимым. В сборе помощи принимают участие граждане со всех уголков Российской Федерации.

Волонтеры добровольческого сообщества «Севастопольские мамы» привезли подарки для Мелитопольского роддома. Каждая роженица получила подгузники, средства гигиены, игрушки, детскую одежду. Также в гуманитарном грузе дорогостоящее лекарство «Куросурф». Благодаря препарату недоношенные младенцы учатся правильно дышать.

«МЫ ПОНЯЛИ, ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ГРАЖДАНАМИ СВОЕЙ СТРАНЫ»

Гуманитарная помощь дошла и до Бердянска.

- Детская обувь, носки, колготки, теплые свитера, штаны, все это собрали жители России в рамках движения Общероссийского народного фронта «Своих не бросаем», - рассказали активисты, которые доставили груз в город.

Также привезли детские средства гигиены, подгузники.

- Только вместе с Россией мы наконец поняли, что значит быть гражданами своей страны. Теперь мы с уверенностью смотрим в будущее, потому что знаем - в сильной стране своих не бросают, - сказала жительница Бердянская Елена Павлова.