Полный гид по праздничному ТВ: где в новогоднюю ночь выступают главные звезды и герои 2022 года

SHAMAN с песней «Я русский» на «Новогоднем голубом огоньке». Фото — канал «Россия».

Телеканалы подготовились к новогодней ночи: сняли «огоньки» и праздничные проекты, купили права на показ любимых народом кинолент. Многие будут провожать 2022-й и встречать 2023-й год за праздничным столом у телевизора. Мы составили гид по праздничному ТВ на 31 декабря – в нем самые интересные программы для души, ностальгии, хорошего настроения и развлечения.

Что смотреть 31 декабря?

Первый канал

Новогоднюю ночь на Первом канале назвали «Двадцать лет спустя» (22.22). Фон для семейного застолья - хиты нулевых. Каждая песня как мини-спектакль: в своих декорациях и современном звучании. Чтобы спеть «18 мне уже» Сергей Жуков появится из сумки курьера; а для номера Вячеслава Бутусова «Девушка по городу» 125 человек занесли на сцену танцпол из брусьев. Прозвучат песни, которые многие помнят наизусть: «Часики» Валерии, «Невозможное возможно» Димы Билана, «Если в сердце живет любовь» Юлии Савичевой.

Ностальгировать и танцевать предлагают под песни: Григория Лепса, Олега Газманова, Лолиты, МакSим, Сергея Трофимова, Леонида Агутина, Маши Распутиной, Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова, Полина Гагариной, Игоря Николаева, Игоря Крутого, Елены Ваенги, Владимира Преснякова, Дмитрия Маликова, групп «Дискотека Авария», «Город 312», «Любэ», «Корни», «Иванушки» и других артистов. В перерывах между музыкальными номерами праздничное настроение создают ведущие: Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Анна Щербакова, Светлана Зейналова, Тимур Соловьев, Екатерина Березовская и др.

Команда Олега Газманова в шоу «Двадцать лет спустя». Фото — Юрий Феклистов

Кино: «Девчата» (10.50); «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (12.40); «Джентльмены удачи» (14.15); «Бриллиантовая рука» (15.40); «Любовь и голуби» (17.15); «Ирония судьбы, или С легким паром!» (19.15).

«Россия»

Провожать старый год на «России» будут за праздничным музыкальным столом программы Андрея Малахова «Песни от всей души» (18.10). Исполнители народных песен и хитов – простые талантливые люди из разных регионов страны приехали в студию с музыкальными номерами и подарками Малахову – соленья, варенье, валенки и различное рукоделие. Будут в студии и несколько звездных гостей: Надежда Кадышева, Ярослав Сумишевский, Ирина Круг. Татьяна Буланова делится впечатлениями от съемок: «Новогодний выпуск получился душевным и теплым. Мы поговорили, попели замечательные песни, обменялись позитивной энергией и получили заряд новогоднего настроения».

Андрей Малахов принимал подарки от гостей новогодней студии. Фото — канал «Россия»

А в первые минуты 2023 года начнется уже в 61-й раз «Новогодний голубой огонек». С первых выпусков в студию «Голубого огонька» приглашали вместе со зрителями почетных гостей - героев труда, шахтеров, сталеваров, врачей, ученых. К примеру, новый 1964 год страна встречала с отрядом первых космонавтов во главе с Юрием Гагариным, а на встрече 1965-го (двадцатилетия Великой Победы) в «Новогоднем огоньке» чествовали участников Великой Отечественной войны. Эта традиция продолжилась и в 21 веке: в прошлом году на «Голубой огонек» приглашали врачей, спасавших людей в пандемию. В этом году почетными гостями «Огонька» стали Герои России, прибывшие с передовой СВО.

В программе выступят главные звезды страны: SHAMAN с песней «Я русский», Николай Басков и его «Разговор со счастьем», Аскар Абдразаков споет «Подмосковные вечера», Александр Розенбаум с Анастасией Макеевой – Вальс-бостон», «Земляне» - «Трава у дома», Лев Лещенко и Александра Пахмутова «Надежда», Игорь Николаев – «Выпьем за любовь». В студии - Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Пелагея, Олег Газманов, Дмитрий Харатьян, Игорь Бутман, Денис Майданов, Сергей Лазарев, Филипп Киркоров, Дима Билан, Николай Расторгуев, Лариса Долина, Жасмин, Александр Буйнов, Хибла Герзмава, Стас Михайлов, Валерия, Дмитрий Дюжев, Зара, Полина Гагарина, Игорь Крутой, Владимир Пресняков, Наталья Подольская, Валерий Сюткин, Екатерина Гусева, Алсу, Елена Ваенга, Игорь Николаев, Сосо Павлиашвили, Стас Пьеха, «Дискотека Авария», «Земляне», таланты-самородки из программы «Песни от всей души» Раиса Отрадная и группа «Садко» и другие артисты. Петь будут шлягеры, современные хиты и песни из кинофильмов.

Ведущие: Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев

Кино: «Карнавальная ночь» (9.45); «Москва слезам не верит» (11.30); «Служебный роман» (14.00); «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (16.50); «Иван Васильевич меняет профессию» (21.30).

Ведущие «Огонька» Николай Басков и Татьяна Веденеева, Андрей Малахов и Ангелина Вовк, Мария Ситтель и Дмитрий Губерниев. Фото — канал «Россия»

НТВ

Звезды споют хиты под масками и аватарами в шоу «Новогодняя Маска + Аватар» (20.23). В этот вечер все «маски» сбросят сразу после номеров, после версий жюри кто скрывается под «доспехами». В жюри – Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Тимур Батрутдинов, Валерия, Ида Галич, Сергей Лазарев, Марк Тишман.

Валерия и Евгений Маргулиса в его новогоднем «Гараже желаний». Фото — PR НТВ

После этого проекта в эфире «Новогодний квартирник у Маргулиса» - «Гараж желаний» (2.00). Живой звук и душевный концерт. Будет много дуэтов: Александр Маршал выйдет на сцену с сыном, а Алексей Белов и Ольга Кормухина споют со своими воспитанниками. Дуэтами выступят Александр Розенбаум и Лариса Долина, Сергей Летов и группой «Аффинаж», «Любэ» и Пелагея и многие другие.

СТС

Целые сутки в эфире шутят праздничные «Уральские пельмени». Главный выпуск «Визги шампанского» (23.00) с новогодними смешными историями из жизни разных семей: веселые гости, вредные тещи, жены на диете с майонезными салатами… Под бой курантов артисты-юмористы научат загадывать желания.

«Уральские пельмени» весь новый год шутят на праздничные темы. Фото — СТС

ТНТ

Музыкально-пародийный фильм «СамоИрония судьбы!» (21.30) сняли по мотивам легендарного фильма. Придумали параллельные юмористические сюжеты с героями Рязанова, которые связывают пародии на эпизоды из советских фильмов, современных сериалов и музыкальных клипов. В проекте снялись звезды ТНТ, а также артисты эстрады. Вышло 12 музыкальных клипов. Клава Кока в образе Людмилы Марковны из «Карнавальной ночи» споет «Пять минут». Киркоров как Ипполит помоется в пальто в душе под «Цвет настроения синий». Певец Хабиб в образе Эдурада Хиля споет о хорошем урожае, а выйдет к публике из огромной малины – так как его главный хит «Ягода малинка». Парочек Женя Лукашин и его невеста Галя будет много: Павел Воля и Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов и Ольга Бузова…

В «СамоИронии» полно Лукашиных и его невест: Павел Воля, Ляйсан Утяшева, Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян, Валентина Рубцова. Фото — ТНТ

Киркоров в образе Ипполита и помоется, и споет «Цвет настроения синий». Фото — ТНТ

Пятый канал

Программа из цикла «Мое родное» - «Моя родная Ирония судьбы» (21.55). Михаил Боярский опоздал на свой рейс, и встречает Новый год в самолете из Москвы в Санкт-Петербург. Отмечает весело: в компании артистов и музыкантов Боярский поет под гитару известные песни из кино, а пассажиры танцуют прямо в самолете. Провожать старый год зрителям предлагают с группой «Любэ» (22.55). В праздничном концерте Николай Расторгуев исполнит с Пелагеей легендарного «Коня». Любителей потанцевать ждет «Супердискотека 90-х» (00.55) – поют Влад Сташевский, Ирина Салтыкова, «На-на», «Кар-Мэн» и другие артисты.

Кино: «Двенадцать месяцев» (6.15). «Три орешка для Золушки» (20.30).

СПАС

Новогодний фильм-концерт «Донбасс. По дороге в Рождество» (22.35) снимали на сцене Луганского музыкально-драматического театра. Среди зрителей в зале — защитники Донбасса. В концерте участвовали: народный артист России Александр Пашутин, народный артист ЛНР Михаил Голубович, певица Юта, оперный певец Сергей Москальков, скрипач Петр Лундстрем, творческие коллективы Луганской Народной Республики и другие артисты. Ведущим концерта стал Павел Астахов. В фильме расскажут о людях, которые выполняют свой гражданский и воинский долг. Также в преддверии Рождества подготовили рассказы о чудесах, которые происходят в нашей жизни.

РЕН ТВ

Танцевать весь день (5.00 – 22.00) можно будет под музыку конца 20 века и нулевых. В марафоне концертов «Легенды Ретро FM» разных лет споют: Юрий Антонов, Анжелика Варум, «Самоцветы», «Boney M», Михаил Боярский, Наташа Королева, Татьяна Буланова, Валерий Сюткин, Олег Газманов, Алексей Глызин, Алена Апина и других артистов. Здесь будет и нестандартное решение для новогодней ночи: полуторачасовой концерт Сергея Шнурова и группировки «Ленинград» (00.10).

Культура

Новогодний гала-концерт программы «Романтика романса» (22.35) пройдет при участии симфонического оркестра. Екатерина Гусева и Евгений Кунгуров, Аглая Шиловская и Дмитрий Харатьян – и ведут, и выступают. Также споют: Олег Погудин, Этери Бериашвили, Нина Шацкая, Иван Ожогин, Сергей Волчков, Мариам Мерабова и другие артисты.

Кино: «Обыкновенное чудо» (16.55).

Муз-ТВ

После боя курантов 50 звезд с хитами 2022 года выступят на новогодней дискотеке «Танцы! Елка! Муз-ТВ!» Поют Николай Басков, Ольга Бузова, Владимир Пресняков, Дима Билан, Стас Костюшкин, группа «Дискотека Авария».