Сергей Шойгу проинспектировал зону СВО

Министр обороны РФ Сергей Шойгу (справа) и генерал армии Сергей Суровикин (слева) в объединенном штабе родов войск, задействованных в СВО.

По данным телеграм-канала российского Министерства обороны, глава армии Сергей Шойгу в минувшие выходные совершил инспекцию непосредственно в зоне специальной военной операции.

По сведениям военного ведомства, большую часть проверочного визита в зоне СВО министр совершил на вертолете. Если судить по очень краткому видеоролику, Шойгу пролетел над передовыми позициями, и в это время ему поступали устные доклады о состоянии дел в данной зоне действия российских войск. Речь шла о ситуации в Южной группировке.

Позже министр пообщался с военнослужащими на передовых позициях. Он лично смог увидеть то, как обустроен быт бойцов в зоне прямого соприкосновения с частями ВСУ.

Минобороны подчеркнуло, что самое пристальное внимание главы военного ведомства России во время этой инспекции было уделено всестороннему обеспечению военной группировки. Сергей Шойгу смог увидеть, в каких условиях несет службу личный состав, участвующий в боях. Министр увидел, насколько обеспечены бойцы всем необходимым. И насколько отлажена работа медицинской помощи и тыловых подразделений. И сделал соответствующие выводы.