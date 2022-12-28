Планшет, велосипед и поездка в Питер

ИСПОЛНЯТЬ ЖЕЛАНИЯ БУДУТ ДО ФЕВРАЛЯ

Впервые во всероссийской акции «Елка желаний» принимают участие жители Луганской Народной Республики.

Новогодние елки, украшенные шарами с пожеланиями детей, установлены в Совете Федерации, в различных госадминистрациях и на площадках партеров акции. Желающие исполнить чью-ту мечту снимают шар с новогоднего дерева, и то желание, которое выпало, они воплощают в жизнь. Выполнить такую миссию можно до февраля 2023 года.

О ЧЕМ МЕЧТАЮТ ДЕТИ

Первые желания ребятишек из республики уже исполнены. Например, мечту Влада из Луганска, который сейчас проходит лечение в Клинической больнице Святителя Луки, - у мальчика врожденная аномалия почек, исполнил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев. Он подарил юному луганчанину заветный планшет.

Также желания юных жителей республики исполнят и другие государственные деятели России. Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко исполнит желание девятилетнего Андрея Русанова, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко подарит 13-летнему Денису Леженину велосипед, а пятилетнему Александру Шукюрову, который увлекается музыкой, - синтезатор.

- В этом году акция особенная, так как есть возможность помочь не только детям с особенностями развития и проблемами здоровья, но и поддержать маленьких сограждан из новых регионов - Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Мы должны сделать все, чтобы каждый ребенок получил заботу, внимание и тепло, - сказала Валентина Матвиенко.

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев (на фото) исполнит желание девочки из Луганска, которая мечтает побывать в Санкт-Петербурге.

- Ей 11 лет. Мечтает побывать в Санкт-Петербурге. И надо мечту исполнить. Город прекрасный. Мне как человеку из Петербурга это вдвойне приятно, - сказал Медведев.

Депутат Госдумы Сергей Тен и заслуженный военный летчик Герой России Евгений Зеленов тоже принимают участие в акции. Они воплотят в жизнь мечты двух жителей Кировска. Юный Денис попросил смарт-часы, а Ярослав - барсетку.

Депутат Госдумы Сергей Алтухов исполнит мечту 11-летней Маши Лызенко.

- Чудеса всегда происходят с теми, кто в них верит. Обязательно исполним желание девочки Маши. Она наверняка очень творческий человек, потому что мечтает о наборе для создания украшений. Постараюсь накануне Нового года вручить подарок лично или передать с помощниками Деда Мороза, - сказал Лызенко.

СПРАВКА «КП»

Всероссийская акция «Елка желаний» пять лет назад была запущена благотворительным фондом «Мечтай со мной», который входит в президентскую платформу «Россия - страна возможностей». Цель - подарить радость и ощущение волшебства детям и пожилым, которые оказались в трудной жизненной ситуации. За четыре предыдущих года в рамках проекта исполнено 59 450 желаний детей и пожилых на общую сумму свыше 700 миллионов рублей.

А вот что пожелал Елисей, 13 лет, из села Валуйское:

«Здравствуйте, меня зовут Елисей! Я учусь в 7-м классе Валуйской школы Луганской Народной Республики. Я увлекаюсь астрономией, хочу стать космонавтом, очень мечтаю о телескопе, чтобы рассматривать планеты и звезды. Модель телескопа, которую мне хотелось бы, - Meade StarNavigator NG 102mm, у нас в республике нет в продаже никаких телескопов. Елка, пожалуйста, осуществите мою мечту».