Мальчик надевает шлем танкиста и чехол бронежилета, берет российский флаг и выходит к дороге, чтобы приветствовать колонны защитников Донбасса.

- Потому что они нас защищают, - отвечает ребенок на вопрос, почему он решил этим заниматься.

Мама Андрюши Вера признается, что отнеслась к такой инициативе сына положительно и только поддерживает ее.

- Он уже понимает, что ребята едут защищать нас, - объясняет родительница. - Первый раз, когда увидела, я была в шоке, а потом мы как-то к этому привыкли. Он постоянно машет военным. Военнослужащие останавливаются, благодарят ребенка за поддержку, они говорят, что благодаря таким детям они чувствуют больше силы и уверенности в победе.

- Андрей, ты большой молодец, спасибо тебе! - говорят некоторые из остановившихся около дома мальчика военные. - Вот за то, что ты здесь стоишь с флагом, держи сладкий подарок.

Мальчик с радостью берет угощения. Военнослужащие также дарят мальчику и шевроны, таких у ребенка уже два.

- Удачи вам! - желает защитникам Андрей.

Когда у юного патриота спрашивают, что ему привезти в подарок, он отвечает, что ничего ему не нужно. А на вопрос, что он загадал себе в письме Деду Морозу,

Андрюша ответил:

- Я Деду Морозу написал, чтобы мы победили!