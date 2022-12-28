Новые автомобили для спасения жизни

Главный фельдшер скорой помощи Петр Алексеев.

Этого события медики и пациенты Запорожской области ждали долгих 9 лет. В Мелитопольский областной центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф доставили 89 новых автомобилей скорой помощи, оборудованных по российским стандартам. Старый парк износился на 80 процентов, машины постоянно ломались, стояли на ремонте, а оборудование не отвечало современным требованиям. Сейчас все поменяется - почти 840 тысяч человек из этого российского региона будут получать качественное и своевременное лечение.

- Согласно государственному контракту Запорожская область до конца 2022 года по госпрограмме получила 89 новых автомобилей скорой медицинской помощи. Из этих автомобилей 29 - производства Горьковского автомобильного завода. И соответственно 60 - Ульяновского автомобильного завода. Сейчас все автомобили получены и постепенно выводятся на линии взамен автомобилей 2014 - 2015 годов выпуска, - рассказал главврач Мелитопольского областного центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Юрий Резниченко.

Юрий Резниченко.

Кареты скорой помощи оснащены всем необходимым. Они позволяют оказывать не только экстренную медицинскую помощь, но и проводить динамическое наблюдение за пациентом в процессе транспортировки. Во всех автомобилях есть электрокардиографы и дефибрилляторы, а также общие медицинские средства. Новые каталки, кислородные баллоны, реанимационные сумки и родовые комплекты - под рукой врачей теперь есть надежное оборудование для спасения жизни. Особенно порадовали фельдшеров автомобили класса С. По сути, это стационар на колесах, где можно оказывать специализированную медицинскую помощь. Такие скорые позволяют проводить внутривенные наркозы и инкубации трахеи.

- Начинка хорошая. Будет удобно работать и врачам, и фельдшерам. Здесь очень классные реанимационные сумки, родовые комплекты. С ними можно очень легко работать. Здесь есть все для оказания помощи пациентам. Таких комплектаций у нас не было, раньше все закупалось по отдельности, а потом мы сами собирали. Конечно, это отнимало время и было неудобно. Сейчас все проще и комфортнее, - отметил главный фельдшер скорой помощи Петр Алексеев.

- Сегодня нам приходится перестраивать маршруты доставки пациентов. Так, после взрыва моста на Константиновку мы вынуждены были изменить маршруты и при необходимости будет выделена дополнительная бригада, чтобы выполнять нормативы по доезду бригады до места происшествия и вовремя оказать медпомощь, - сообщил он. - Сейчас в зависимости от ситуации выходят 79 - 83 бригады в сутки.

В настоящее время областной центр скорой помощи обеспечен не только новыми автомобилями, но и медикаментами. Лекарственные препараты и расходные материалы поступают к медикам по двум направлениям: через государственное аптечное предприятие, чьи склады находятся в Мелитополе и Кирилловке, и по линии гуманитарной помощи.

Старую технику не спишут, ее будут использовать для технического обеспечения и доставки кислородных баллонов. Но перевозить пациентов на устаревших скорых больше нет нужды.

КУДА ЗВОНИТЬ

Номера скорой помощи в Запорожской области:

г. Мелитополь: 103,

+79900278528, +79900278529

г. Бердянск +79900238803, +79900091203

г. Энергодар +79900445963

с. Константиновка +79900201057

с. Терпенье +79900276928

с. Астраханка +79900276929

с. Н. Богдановка +79900276933

пгт Акимовка +79900224993

с. Кирилловка +79900268707

пгт Приазовье +79900659452, +79900659453

с. Н. Васильевка +79900208319

с. Веселое +79900645191

г. Приморск +79900091194, +79900091156

с. Инзовка +79900091121

с. Софиевка +79900091193

пгт Андреевка +79900091076

с. Осипенко +79900091060, +79900403363

с. Дмитровка +79900403364

ВАЖНО

Поддержка в непростое время

В Запорожской области откроется региональное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики».

Его планируют создать на базе Мелитопольского медицинского профильного колледжа. В ряды добровольцев могут вступить как профессионалы, так и те, кто получает медицинское образование и даже не имеет специальной подготовки.

Основной корпус волонтеров сформируют из студентов колледжа, врачей и медсестер из разных поликлиник и больниц. К движению могут присоединиться медики на пенсии. Их знания и опыт станут отличной поддержкой. Иногда на помощь пациентам приходят те, кто недавно перенес болезнь. Они прекрасно знают, какую роль играет участие на пути к выздоровлению.

- Для многих молодых волонтеров, которые решили связать свою профессиональную деятельность с медициной, такой опыт может стать хорошей проверкой на прочность, - считает студентка Мелитопольского медицинского профильного колледжа и одна из кандидатов на должность координатора Запорожского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Алина Шиллер.

Общественное движение планирует активно сотрудничать с министерством по молодежной политике Запорожской области для подбора добровольцев и организации совместных мероприятий.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Качественная медицина приходит в область

До конца года здравоохранение региона интегрируют в общероссийскую систему. Законопроект о полноценном включении новых регионов в общефедеральную медицинскую структуру находится на рассмотрении в правительстве. Затем он будет внесен в Государственную Думу и пройдет все этапы до конца 2022 года. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В документе отражены особенности интеграции, которые касаются кадровых вопросов, образования медиков, регулирования медицинской продукции, особенностей оказания медпомощи и обязательного медицинского страхования.