Школы и институты обеспечивают современной техникой

Учреждения пополняются новой современной техникой, внедряются дистанционные технологии, а педагоги повышают квалификацию. Кроме этого, в учебный процесс добавились занятия по патриотическому воспитанию и начальной военной подготовке.

Министерством образования и науки Запорожской области делает все, чтобы детям было комфортно и интересно обучаться. Так, например, для Энергодарского образовательного округа было закуплено 32 комплекта технического оснащения классов. Школы получили 16 ноутбуков, интерактивную доску и многофункциональные принтеры. А ранее в школу «София» в городе Днепрорудном завезли 32 ноутбука, две интерактивные доски и два принтера.

- У наших учеников теперь еще больше возможностей повышать уровень знаний и активно познавать мир, который их окружает! - сказала министр образования области Елена Шапурова.

Кроме этого, для студентов лекции проводят опытные предприниматели и лучшие бизнес-тренеры из Москвы. Так, недавно своими знаниями мэтры поделились с молодежью из Мелитопольского многопрофильного колледжа. Здесь прошел бизнес-тренинг «В деле!» от Российского общества «Знание». Молодые люди познакомились с основами бизнес-грамотности и узнали основы для начала ведения предпринимательской деятельности. Эксперты рассказали студентам о получении государственной поддержки для стартапов и малого бизнеса, построении своего дела в кризисное время и грамотном продвижении своих услуг.

Стоит отметить, что выпускники институтов получают дипломы российского образца.