Лариса Долина рассказала о своих страхах и зависимости от лекарств

Лариса Долина. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лариса Долина в этом году не будет выступать на новогодних концертах. Певица решила отказаться от работы на праздники, чтобы отдохнуть и заняться здоровьем. Артистка два года работала без отпуска и практически без выходных. Кроме выступлений и съемок в телешоу Долина занята преподаванием (она возглавляет кафедру эстрадно-джазового пения в Московском институте культуры) и строительством своего джаз-клуба. Как результат – под конец года исполнительница чувствует себя выжатой, как лимон.

Лариса Александровна призналась, что у нее большие проблемы со сном. После концертов певица часто не может заснуть, поэтому вынуждена прибегать к помощи снотворного.

«Для меня очень важен сон, но с этим есть проблемы. Не получается спать столько часов, сколько надо для голоса и красоты», - рассказала Долина в интервью «Пятому каналу».

Артистка пыталась избавиться от бессонницы всевозможными способами: завешивала окна плотными темными шторами, пила витамины, посещала массажиста – ничего не помогало. В итоге она сдалась и начала принимать лекарства.

«Предположим, важное мероприятие прошло, ты находишься в состоянии усталости и продумываешь, что недавно случилось. Начинаешь вспоминать какие-то моменты, заснуть категорически не можешь, поэтому прибегаешь к помощи снотворного», - призналась звезда.

На отдых певица отправится с любимой внучкой Александрой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Еще одна ситуация, в которой ее выручает снотворное – это авиаперелеты. Из-за частых гастролей Лариса Александровна проводит много часов в воздухе. При этом певица страдает сильной аэрофобией. В этом случае лекарство помогает ей быстро заснуть и избавиться от паники на борту.

«Я очень боюсь высоты. Для меня второй этаж — это уже нью-йоркский небоскреб, - говорит певица. - Я выпиваю снотворное и пытаюсь заснуть. Длительные перелеты — как-то так уже привычно, что кто-то из сидит рядом со мной. Я беру человека за руку, точнее цепляюсь в него ногтями, особенно на взлетах и на посадке. Причем на самом деле боюсь того, что бояться не нужно. Я боюсь турбулентности больше, нежели посадок и взлетов».

Аэрофобия у Долиной началась много лет назад, после того, как ее самолет совершил жесткую посадку. Теперь она боится, что экстремальная ситуация на борту может повториться.

«Это случилось уже на посадке. К нам в турбину залетела ворона, и мы тормозили очень тяжело. В общем, это был такой случай. Он появился очень давно, вот сколько лет я летаю, столько и живу с этим страхом», - рассказала Долина.

К концу года певица осознала, что ей срочно необходим отпуск, иначе с ней случится нервный срыв. Поэтому она отказалась от новогодних выступлений и купила билеты в теплую страну.

«Я работать не буду в этом году. Уеду куда-нибудь с семьей», - сообщила Лариса Александровна.

Скорее всего, в отпуск она отправится в компании дочери Ангелины и любимой внучки – 11-летней Александры.