Актриса София Томалла заявила, что зря прожила несколько лет с Тиллем Линдеманном

София Томалла призналась в интервью, что сожалеет о годах, которые она провела с Тиллем Линдеманном. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Немецкая киноактриса София Томалла призналась в интервью, что сожалеет о четырех годах, которые она провела в незарегистрированном браке с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Она не стала вдаваться в подробности, тем более, что все это было сравнительно давно: пара начала жить вместе в 2011 году, пишет RTL.

Вокалиста группы Rammstein Тилль Линдеманн называют немецким великаном с большим и добрым сердцем. Он собирает полные залы, на концертах играет с настоящим огнём, а приходя домой, кормит рыбок и плетёт корзинки. Ведь именно с корзин и началась его трудовая карьера.

Как-то раз к нему в гости заглянул его друг-музыкант, который услышал, как, плетя корзинки, Тилль что-то напевает себе под нос. Он сразу предложил ему место вокалиста в своей группе, на что получил удивленный отказ. «Какой из меня певец?», - не веря в себя, сказал Линдеманн.

Но после долгих уговоров и упрашиваний он все же согласился взять в руки микрофон и, в итоге, отдал всего себя группе Rammstein.

Став фронтменом коллектива, Линдеманн решил добавить выступлениям огонька и выучился на пиротехника. И без того заряженные энергией шоу стали огненными, что стало фирменной фишкой музыкальной группы.

Уже став известным, Тилль рассказывал, что никогда не занимался музыкальным творчеством всерьёз, хоть и увлекался панк-роком и играл на барабанах. В подростковом возрасте он был профессиональным пловцом, даже входил в национальную сборную ГДР. Он даже должен был приехать в Москву, на Олимпиаду, но из-за серьёзной травмы не смог принять участие в соревнованиях и вообще завязал со спортом.

А еще Тилль пишет стихи. Именно он написал тексты песен Rammstein. Зарабатывает он деньги и другими способами, являясь совладельцем испанской фирмы-производителя модной обуви и выпуская коллекционную водку.