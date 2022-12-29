Папа римский обратился к верующим с просьбой молиться за его предшественника

Бенедикт XVI, возглавивший католическую церковь весной 2005 года, стал третьи по счету в истории папой, отрекшимся от престола. Фото: REUTERS

Папа римский Франциск попросил верующих помолиться за своего предшественника, почетного папу Бенедикт XVI, который находится в монастыре на территории Ватикана.

Папа напомнил, что Бенедикт XVI очень болен, но не уточнил, в каком состоянии 95-летний бывший глава католической церкви находится на данный момент, пишет Vatican News.

– Я хотел бы попросить всех вас вознести особую молитву за почетного папу Бенедикта, который в тишине поддерживает церковь. Напоминаю вам, что он очень болен. Давайте попросим Господа утешить его и поддержать в этом свидетельстве о любви к церкви до самого конца, – сказал понтифик, обращаясь к верующим.

Предшественник Франциска, Его Святейшество Бенедикт XVI, Papa Emeritus (Папа римский на покое), возглавивший католическую церковь весной 2005 года, стал третьи по счету в истории папой, отрекшимся от престола. Он ушел на покой в конце февраля 2013 года.

До этого история церкви знала лишь два подобных случая: в 1415 году от дел добровольно отошел папа римский Григорий XII, а до этого, в 1294 путем отречения пытался отделаться от ответственности Целестин V, которого история называет одним из самых слабых понтификов. Что, впрочем, не помешало его скорой канонизации.