Объединила жадность: Выброшенные на берег контейнеры заставили израильтян забыть вековую вражду

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Шторм в Средиземном море привел к тому, что с борта торгового судна, стоявшего в порту израильского Ашкелона, смыло несколько контейнеров. Вскоре на пляж начали прибывать любители поживиться на дармовщину.

Арабы, ортодоксальные и светские евреи и другие представители израильского многонационального общества забыли о своей вражде и на время объединились, чтобы урвать как можно больше «даров моря».

А выбрасывало на берег разное – от упаковок одноразовой посуды до холодильников.

– Вы посмотрите, какое единодушие! – комментировали в социальных сетях местные творящееся на пляже.

По словам старожилов, даже летом на подъезде к морскому берегу в районе Ашкелона не было таких пробок, какие образовались сейчас. При этом ценителей халявы не останавливала ни холодная вода, ни бурные волны, ни наличие политических оппонентов поблизости. На близлежащих заправках все с видом заговорщиков задавали друг другу один и тот же вопрос: «Вы уже были или только едете?».

Люди прибывали на берег на легковых автомобилях, грузовиках, квадроциклах и мопедах, некоторые бесстрашно бросались в холодную воду за добычей, другие же довольствовались тем, что валялось на берегу.

– Здесь есть все – от детских сосок до предметов домашнего обихода, и даже есть одеяла, – радостно поделился с журналистами один из мародеров.