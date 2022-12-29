Президент Латвии назвал борьбу с русским языком «историческим шагом»

Эгилс Левитс. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что решение о запрете в стране обучения на русском языке является «историческим шагом», который общество несомненно одобрит. Но не сейчас, а лет через 50.

Политик считает, что искоренение русского языка из сферы образования и обучение молодого поколения исключительно на латышском языке не только будет способствовать единению общества, но и избавит страну от «колониального наследия».

Подобная русофобская риторика вполне в духе нынешнего правительства Латвии. Так, еще летом прошлого года латышский лидер заявлял, что русский язык в стране – это «пережиток оккупации, который нужно как можно скорее вытеснить из всех общественных сфер, постаравшись по возможности заменить его на один из языков стран Евросоюза».

Отдельную печаль президента вызывал тот факт, что многие латыши, не знающие русского языка, сталкиваются с дискриминацией на рынке труда.

При этом Левитс прекрасно понимает, что люди, принадлежащие к этническим меньшинствам, в кругу семьи все равно будут разговаривать на своих родных языках.

– Конечно, часть будет говорить в семьях на языках меньшинств — на русском, польском, других… Но это не будет мешать им быть латышами по убеждению, – уверен он.