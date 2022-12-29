Украина предала саму себя в ночи. И уже не сможет остановиться

Памятник Екатерине II в Одессе сносят второй раз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Минувшей ночью в Одессе снесли памятники "Основателям Одессы" (в народе его еще называют памятником Екатерине II) и гениальному русскому полководцу, который за всю свою военную карьеру не проиграл ни одного сражения – Александру Васильевичу Суворову.

Снесли, как и положено ворью, ночью, тайком, чтобы горожане утром просто приняли это как уже состоявшийся факт. Понагнав к монументам не только спецтехнику и рабочих, но массовые полицейские силы, которые буквально оцепили места реализации узаконенного государственного украинского варварства. Чтобы, как заклинают современные украинские нацисты во власти, окончательно порвать все связи с "Русским миром" и с Россией.

Нынешние моральные уроды, волей судьбы и Запада вознесенные к руководству ставшей недо-страной Украиной, вряд ли в состоянии в силу убогости своего интеллекта осознать, что такими действиями они не столько рвут с Россией, сколько предают саму Украину.

Напомню, что памятник "Основателям Одессы" уже сносили большевики в 1920-м. Тогда по России многие монументы и даже целые архитектурные комплексы ушли в небытие после применения взрывчатки и ломов. Но то было варварство сиюминутное, после избавления, как считалось, от несправедливого строя, угнетавшего все народы империи. Многое, и не только материальное, из наследия потом было восстановлено, частично, кстати, самими коммунистами. Так и памятник Екатерине II в Одессе восстановили в 2007-м, потому что на той Украине поняли, что нельзя переписывать историю. И, наверное, потому что это просто красиво и является культурным достоянием и достопримечательностью. Кстати, памятник тогда восстанавливали сами украинцы без всякого вмешательства России или русских. Спонсором выступил одесский же бизнесмен. Вот потому-то снос монумента стал предательством по отношению к той Украине, что существовала уже не только до, но и после обретения независимости (Незалежности).

Но по той же логике после памятников в Одессе должен наступить черед и главного символа самого Киева во всем мире – памятника Богдану Хмельницкому на Софийской площади в столице Украины. Это ведь данный монумент в свое время украшали таблички с надписями "Богдану Хмельницкому — единая неделимая Россия" и "Волим под царя восточного православного". Да и сам гетман ведь именно он привел самостийников по руку все той же Екатерины. Да, колебался вместе с линией шляхты, старался продать свои услуги то одной, то другой стороне, но когда речь стояла уже просто о выживании сделал совершенно однозначный выбор. И ведь не просто согласился – несколько лет вместе с украинской шляхтой буквально умолял императрицу взять эти земли и население под "свою руку". По логике нынешних свидомых украинцев, если предатель гетман Мазепа у них стал героем, то герой гетман Хмельницкий просто обязан превратиться в предателя и зрадника. А его место на Софийской площади должен занять Мазепа, желательно, с орденом Иуды на шее.

Да и не место на нынешней Украине памятникам таким людям. Все эти зеленские, ермаки, подоляки, арестовичи, шмыгали и прочие недомерки (в плане масштаба личности) просто не в состоянии оценить величие настоящих исторических деятелей. Наверное, единственное, что они могут испытывать к тем, кому поставлен памятник – это ненависть и зависть мелких злобных душонок к по-настоящему великим. А еще им страшно, потому что памятники напоминают о подлинном величии страны, в которой когда-то был основан и завидной жизнью жил великий город. Которому нынешняя власть уготовила судьбу обычного многоэтажного хутора. Нет, с такими памятниками нынешняя власть не могла смириться ни в каком варианте. Это, как если бы лилипуты жили рядом с памятником Гулливеру, который бы из поколения в поколение вызвал бы ряд неудобных вопросов у окружающих.

А там и до других героев очередь дойдет. До Кожедуба, Ковпака, Кошки, до сотен настоящих героев. Обязательно дойдет. Потому что, раз ступив на путь предательства себя и своей истории, остановиться уже невозможно. А будет лишь дальнейшее погружение все глубже и глубже.

А что касается этих памятников, они обязательно будут восстановлены на своих исторических местах.

Когда Одесса вновь станет русским городом.

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