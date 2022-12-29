Андрей Турчак провел первое заседание парламентской координационной группы по вопросам СВО

На площадке парламентской координационной группы также будут рассматривать и дорабатывать вместе с Минобороны и отраслевыми ведомствами законопроекты, которые касаются вопросов СВО, сообщил руководитель группы, секретарь Генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак на первом заседании, в котором принял участие Министр обороны Сергей Шойгу. И после этого они будут вноситься в Госдуму с уже консолидированной позицией всех парламентских партий.

УСТРАНЕНИЕ БАРЬЕРОВ НА ПУТИ К ПОБЕДЕ

«Цель у нас одна – выявление и решение системных проблем, связанных с проведением специальной военной операции. Устранение любых барьеров на пути к нашей общей Победе. Каждый из членов рабочей группы находится в зоне СВО, знает эти вопросы. Мы с вами в постоянном режиме на протяжении 10 месяцев этим занимаемся. Консолидированное мнение всех присутствующих: одна из ключевых проблем сегодня – это инерция. Какие-то решения, в том числе законодательные, запаздывают. Поэтому рабочая группа сформирована, чтобы максимально оперативно убирать бюрократию и посредников при их принятии», - сказал Андрей Турчак.

При этом рабочая группа не должна рассматриваться как «жалобная книга», подчеркнул Андрей Турчак. По его словам, это инструмент контроля полноты и своевременности выплат военнослужащим, оснащения бойцов, обеспечения членов их семей – всего того, что гарантировано государством в соответствии с решениями, принятыми Президентом.

«Группа будет заниматься, в том числе, контролем полноты и своевременности выплат, правильности их начислений. У нас уже была рабочая поездка в Единый расчетный центр Министерства обороны. Мы посмотрели, как производятся начисления. Есть, безусловно, большой запрос по цифровизации этого процесса, а также системы наших военкоматов. Есть конкретные предложения в этой части, которые мы представим», - сообщил Андрей Турчак.

Он отметил также, что задача группы – обеспечить синергию для оперативного получения проблемных вопросов с мест, их обсуждения и выхода на конкретные управленческие или законодательные решения.

«Все настроены на работу. Сергей Кужугетович подробно сформулировал ожидания Минобороны от группы, показал глубочайшую погруженность в повестку, в том числе в проблемную, и готовность эти проблемы решать. Мы объединяем усилия законодательной и исполнительной власти, Министерства. Очень важна вовлеченность регионов, работа с военными корреспондентами, которые также вошли в состав группы. Такие, скажем, аксиомы «Народ и армия едины» и «Все для фронта, все для Победы» все участники первого заседания группы продемонстрировали», - сказал по его итогам Андрей Турчак и отметил, что, приняв решение о создании группы, Президент оказал всем ее членам «высокое доверие и возложил высокую ответственность».

РАЗВИТИЕ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ МОЩНОСТЕЙ

На первом заседании было принято решение о создании внутри группы пяти подгрупп по основным направлениям. Это развитие мобилизационных мощностей, мобилизационный учет граждан, материально-техническое обеспечение участников СВО, поддержка членов их семей и военно-патриотическое образование и воспитание граждан. Их возглавят соответственно председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев, вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, вице-спикер Госдумы, глава партийного штаба по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова, первый зампред комитета Госдумы по молодежной политике, секретарь Херсонского отделения «Единой России» Игорь Кастюкевич.

Ранее по распоряжению президента была создана рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Рабочая группа, в состав которой вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты, будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.