Остановят ли российские ракеты поток западного оружия ВСУ: Какой была цель ударов по Украине

По данным украинских СМИ, самый ощутимый ущерб от российских ракетных ударов был зафиксирован в Киеве и Одессе. Фото: REUTERS

Новый мощный удар по военной инфраструктуре Украины и связанным с ней объектам энергетики нанесли российские военные утром четверг, 29 декабря.

Первые сигналы воздушной тревоги были зафиксированы в украинских городах около 9 утра. В Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Одесской и других областях жителей призвали спуститься в убежища. В Кривом Роге подача электроэнергии была прекращена превентивно – из-за высокой вероятности ударов.

Спустя буквально несколько минут начали поступать сообщения о взрывах в Житомирской, Одесской, Черниговской и Сумской областях. Каким оружием наносились удары, не сообщалось, однако по данным украинских СМИ, многие взрывы стали результатом работы украинской ПВО. Перехватить все российские ракеты ВСУ не сумели: в Одессе и Днепропетровске электроэнергия была отключена. Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, несколько взрывов было зафиксировано в украинской столице.

По данным украинских СМИ, самый ощутимый ущерб от ударов был зафиксирован в Киеве и Одессе. Как сообщила «Укрзалiзниця» (Украинские железные дороги), в движении поездов практически на всех направлениях наблюдаются существенные перебои. Возможно, именно остановка железнодорожного сообщения и создание для Украины трудностей в поставке боеприпасов на передовую и было главной целью ударов.

Кстати, прилеты были зафиксированы не только в центральных и восточных районах Украины, но и на Западе страны. О взрывах во Львове сообщил мэр города Андрей Садовой, поступает информация о «прилетах» в Ивано-Франковске. Не исключено, что российские Вооруженные Силы пытаются перерезать пути поставки западного оружия на Украину и тем самым лишить средств ведения войны украинские части на передовой.

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