Сергей Шойгу сделал заявление о завершении частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Министерство обороны РФ

«Работа парламентской координационной группы по вопросам специальной военной операции (СВО) чрезвычайно важна, она потребует постоянного и длительного внимания ее участников», - заявил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу на первом заседании парламентской координационной группы по вопросам СВО.

«Я понимаю, что эта работа не факультативная, не от случая к случаю. Это та работа, которая требует ежедневного постоянного внимания. Я бы очень хотел, чтобы она была построена планово, результативно. Работа очень важна и, что самое главное, она не на один день. Это надо понимать. Проблемы возникают, потом они разрешаются, возникают другие проблемы», - сказал министр обороны России.

Глава российского военного ведомства отметил, что идея о создании данной координационной группы возникла почти одновременно с началом частичной мобилизации для поддержки военнослужащих и членов их семей. Президент эту инициативу поддержал.

- Мы завершили мобилизацию, частичную мобилизацию. Было много сложностей, много проблем. Здесь не могу не сказать то, что нам удалось достаточно оперативно большую часть проблем и вопросов решить. Изначально мы постарались сделать так, чтобы ни от кого ничего не скрывать. Вот есть проблемы - надо ее решать. За это я хотел поблагодарить многих, - сказал руководитель военного ведомства.

Шойгу подчеркнул, что каждый депутат и каждый сенатор сегодня представляет определенный регион и партию. А спецоперация и мобилизация касается всех и каждого, каждый субъект и каждый населенный пункт.

«Конечно, нам нужна помощь и поддержка сенаторов и депутатов. Тех людей, которые избраны от этого региона, и которым люди доверили представлять свой регион, свой город в Парламенте страны», - подчеркнул министр.

Напомним, рабочая группа по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан Российской Федерации, принимающих участие в специальной военной операции, и членов их семей будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан и ряда других вопросов, связанных с СВО.

Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам, связанным с мобилизационной подготовкой и мобилизацией, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по опросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований.

В состав парламентской координационной группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Возглавляет рабочую групп первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.