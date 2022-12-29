Генетики научились воскрешению: Землю собираются заселить мамонтами и саблезубыми тиграми

Программа воскрешения вымерших видов может вернуть на Землю исчезнувшие было виды животных. Фото: Shutterstock

Специалисты утверждают: мы живем в эпоху Шестого массового вымирания. Хотя человеческая популяция неуклонно растет. Но биоразнообразие планеты стремительно угасает. По прогнозам ООН, к 2050 году около миллиона видов растений и животных окажутся на грани исчезновения. И виноваты в этом, прежде всего, мы, люди. Виноваты тем, что уничтожаем естественную среду обитания диких животных и загрязняем атмосферу. Но у нас есть шанс искупить свою вину. Имя ему - программа воскрешения вымерших видов.

Нет, это не забытый роман Герберта Уэллса или Айзека Азимова. Никакой научной фантастики. Это реальные эксперименты, которые сейчас ведутся в ведущих биолабораториях мира. Первым в очереди на воскрешение стоит сумчатый волк (другое название - тилацин).

Сумчатый волк вымер на большинстве континентов две тысяч лет назад. Единственное место на планете, где оставались эти особи, - австралийский остров Тасмания. Как единственный сумчатый хищник, тилацин играл важную роль в экосистеме. Однако, когда в XIX веке до острова добрались европейские переселенцы, они сразу невзлюбили волка, обвинив его в нападениях на домашний скот. Хотя на самом деле в большинстве случаев виновниками были дикие собаки. Чужаки объявили войну тилацину и охотились на него до тех пор, пока вид не оказался целиком истреблен.

Пара сумчатых волков в зоопарке, 1902 год. Фото: ru.wikipedia.org

Последний сумчатый волк по имени Бенджамин умер в 1936 году в неволе в зоопарке Бомарис. Несмотря на то, что к тому моменту тилацины оказались под защитой, было слишком поздно - вид было уже не спасти.

Генетический проект австралийских ученых состоит из нескольких этапов. На первом исследователи рассчитают подробный геном тилацина и сравнят его с геномом ближайшего живого родственника - узконогой сумчатой мышью Янгсона, - чтобы выявить различия.

- Затем мы возьмем живые клетки у сумчатой мыши и отредактируем его ДНК во всех местах, где она отличается от ДНК тилацина. По сути, мы проектируем нашу клетку даннарта, чтобы она стала клеткой тасманийского волка, - поясняет Эндрю Паск.

Если этот этап пройдет удачно, то на следующем этапе ученые попробуют превратить сумчатую мышь в суррогатную мать для будущего сумчатого волка.

- Наша конечная цель с помощью генной инженерии - вернуть этот вид в дикую природу, где он играл исключительно важную роль в экосистеме, - подчеркивает Паск.

Сумчатая мышь в несколько раз меньше тилацина. Ее длина в среднем 7-12 см, а тасманийского волка - около 50 см. Но как поясняют австралийские специалисты, все сумчатые производят на свет крошечных детенышей, иногда размером с рисовое зернышко. Поэтому даже сумчатое животное размером с мышь может стать суррогатной матерью для более крупной особи, по крайней мере, на ранних стадиях развития.

Главный вопрос, который беспокоит ученых, как поведет себя сумчатый волк после возрождения. И это потребует отдельного изучения.

За успехом австралийского предприятия с замиранием сердца следят многие ученые мира. Ведь если он завершится триумфально, то многих животных можно будет вернуть к жизни. Американская компания Colossal уже получила грант в $15 млрд на исследования в области воскрешения шерстистого мамонта (в качестве суррогатной матери должна выступить азиатская слониха). Среди других видов, которые могут быть возвращены к жизни, ученые называли саблезубого тигра, шерстистого носорога, короткомордого медведя и гигантского ленивца. А кто-то утверждает, что воскресить можно будет даже тупиковую ветвь человекоподобных приматов - неандертальцев. Впрочем, пока остается вопрос: готово ли общество к такому вмешательству в ход истории?

ПЯТЬ ЖИВОТНЫХ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ НА ГРАНИ ИСЧЕЗНОВЕНИЯ

1. Суматранский и Яванский носороги являются одними из редких животных на планете. Оба вида сохранились только в Индонезии. За последние 30 лет популяция Суматранского носорога сократилась более чем на 80% и насчитывает менее 80 особей. А яванского - менее 70. Основная причина исчезновения - браконьерство (рог животного используется в народной медицине).

Из-за браконьерства за последние 30 лет популяция Суматранского носорога сократилась более чем на 80%. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2. В России под угрозой исчезновения находится амурский тигр, чья длина достигает порой трех метров, а вес - более 200 кг. Этот морозостойкий хищник способен переносить -40°С, развивать скорость до 80 км/ч и прыгать на высоту двухэтажного дома. Его родными местами являются Хабаровский и Приморский края - берега Амура и Уссури. Пик снижения его численности пришелся на 40-е годы ХХ века, тогда насчитывалось порядка 30-40 особей. На сокращение повлияла охота, которую запретили в 1947 году. После этого популяция стала постепенно восстанавливаться и сейчас достигает 600 особей.

Амурский тигр в Московском зоопарке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

3. В 2005 году, по разным оценкам, насчитывалось чуть более 10 особей дальневосточного леопарда, однако к 2022 году число редких больших кошек выросло до 121. Это произошло благодаря созданию национального парка «Земля леопарда». Хищники обитают на юго-западе Приморского края, захватывая пограничные районы Китая и даже Северной Кореи. В основном на сокращение их популяции повлияло браконьерство, уж больно красив и ценен их мех.

Самка дальневосточного леопарда на территории Приморского сафари-парка. Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

4. Рыжий волк некогда водился на востоке США, но в ХХ веке из-за разрушения экосистемы и отстрелов хищник оказался на грани вымирания. К концу 70-х рыжий волк исчез из дикой природы. Отдельные особи сохранились в питомниках и зоопарках. В 1987 году власти выпустили на волю несколько десятков волков в Северной Каролине. Поначалу их популяция разрослась до 100-120 особей, но без нужного контроля вновь упала до 8 в 2021 году.

Рыжий волк находится под угрозой полного исчезновения. Фото: ru.wikipedia.org

5. Какапо - уникальный попугай. Во-первых, он живет 60 лет, во-вторых, вместо трели или имитации услышанных звуков он выдает хриплый грудной «бум», а может скатиться в визг, в-третьих, какапо приятно пахнет, в-четвертых, он не летает, крылья маленькие, поэтому свою территорию он обходит и только ночью. И этот вид, живущий в Новой Зеландии, находится под угрозой исчезновения - к 2019 году известно о 147 особях. У многих установлены маячки и даны имена. На сокращение популяции какапо повлияла колонизация островов - европейцы привезли с собой кошек, крыс, опоссумов, которые истребили вид, а полинезийцы охотились охотились. Сейчас власти страны работают над восстановлением популяции.

К 2019 году известно лишь о 147 особях попугая Какапо. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Правильно сохранять ДНК мы научились недавно»

Илья Гомыранов, зоолог, сотрудник Центра открытого образования Сколтеха:

- Восстановить вымерший вид довольно сложно. Во-первых, нужен живущий близкий родственник. С мамонтами более-менее понятно - это слон. В целом, это возможно, но все равно разница между ними большая, да и родственники они весьма дальние друг другу. Во-вторых, нужно восстановить ДНК вымершего вида. Это сделать довольно сложно, часто ДНК деградирует и разрушается со временем, даже в случае, когда мы находим целые куски замороженного мяса мамонта в земле. Это касается и ДНК недавно вымерших животных. На самом деле их тел, хорошо зафиксированных, осталось не так много. Можно их увидеть в виде костей, шкур или целиком заформалиненных объектов. Но все эти вещества сильно разрушают ДНК со временем. Только сейчас ученые научились хорошо сохранять ДНК - замораживать животных в спирте. И то, ДНК так хранится десятки лет, а потом потихоньку разрушается. Кроме того, нужно понимать, что экосистема меняется. Восстановить животное можно, но сумеет ли оно выжить на нашей планете и продолжить род - это большой вопрос.