Видео допроса агента украинских спецслужб показала ФСБ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России на территории Херсонской области задержали агента украинских спецслужб, что собирал сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации.

Сотрудники Федеральной службы безопасности России на территории Херсонской области задержали агента украинских спецслужб, что собирал сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации.

«В задачи его входили сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности подразделений ВС РФ, маршрутах их перемещения и видах используемой в специальной военной операции техники и вооружений с привязкой к картам местности и географическим координатам», - пояснили в ФСБ России.

На допросе задержанный рассказал, как он это делал: «Мне позвонил сотрудник СБУ, которого интересовало место нахождение военных объектов. Несколько человек СБУ знали меня по роду деятельности, они просили подтвердить координатами проходит ли через Олешки со стороны Голой Пристани колонна в 62 машины. Когда машины транзитом проехали через Олешки, я им подтвердил. Передавал только то, что сам слышал, видел с камеры наружного наблюдения с АЗС за городом на трассе. На ней было видно передвижение военной техники».

В ФСБ России отметили, что данные подозреваемый передавал кадровому сотруднику СБУ с помощью интернет-мессенджера для последующей отправки ВСУ с целью корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов по позициям ВС РФ.

«Следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении 54-летнего гражданина Украины возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»)», - пояснили в следствии.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.