ВКонтакте тестирует новую ленту медиарекомендаций с фокусом на вовлекающем контенте

Изменения обусловлены ростом потребления медиаконтента, запросом аудитории на быстрый доступ к контенту и возможность сделать deep-dive в заинтересовавший формат и тематику.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте:

«В этом году мы особенное внимание уделили сердцу социальной сети — главной ленте с подписками и ленте«Для вас» с рекомендациями. Мы представили новый дизайн и философию первого экрана приложения ВКонтакте, акцентировав внимание на быстром потреблении и вовлечении в контент. В центре — яркие компактные посты с фото, видео, клипами и вовлекающими текстами. Мы видим позитивный отклик аудитории и рост активности авторов.

Масштабные обновления проводятся Командой в платформе медиарекомендаций, мы адаптируем под новый формат потребления алгоритмы машинного обучения — в новой ленте обучаем нейросети анализировать контент на визуальную привлекательность, трендовость и актуальность. В рамках закрытого тестирования для части аудитории станет доступен новый главный экран рекомендаций. Он формируется с учётом интересов пользователя и предлагает посты и клипы с возможностью погружения в разнообразные тематики. Когда пользователь переходит к публикации, тапнув на один из постов, то получает персональную подборку похожего контента — для его поиска разработаны новые алгоритмы определения похожих авторов, постов и видеороликов в десятках тысяч различных тематик. Наша цель — продолжить растить внимание аудитории к авторам и, конечно, открывать новые таланты».

В новой ленте рекомендаций появятся фото, видео и клипы в новом компактном формате: их задача — дать пользователю на первом экране больше контента. После перехода на понравившийся ролик или фото пользователь может продолжить просмотр контента в рамках увлёкшей его тематики: например, спорта или культурных событий — в том числе с текстовыми материалами. Благодаря новым алгоритмам выявления трендов и персонализации у авторов появится больше шансов попасть в топ рекомендаций.

На первом этапе в тестировании новых рекомендаций участвует небольшая часть аудитории ВКонтакте. Команда будет анализировать обратную связь, метрики авторов и вовлечённость пользователей, делиться новостями о следующих этапах эксперимента.

В этом году ВКонтакте рассказала о глобальном обновлении дизайна ленты и сообществ с фокусом на ярком медиаконтенте, индивидуальности авторов и быстром доступе аудитории к информации. Таким образом социальная сеть помогает авторам ещё более эффективно доставлять контент и вовлекать новых подписчиков. Ранее ВКонтакте подвела итоги года для контентной платформы. За 2022 год было опубликовано более 6,3 млрд единиц контента: посты, клипы, статьи, видео, музыка и другие форматы. Благодаря развитию рекомендаций и повышенному вовлечению аудитории количество просмотров ленты увеличилось на 30%.