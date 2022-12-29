Интеллектуальные газовые счетчики спасают бизнес: как сэкономить время и деньги

Никому не доставляет удовольствия трата времени на снятие и передачу показаний счетчиков. А перед малым бизнесом эта проблема стоит особенно остро, поскольку задержки с передачей показаний и ошибки в них могут стоить предпринимателям серьезных денег.

Для любого небольшого предприятия очень важно, чтобы формальности, которые связаны с потреблением, не отнимали слишком много времени, денег и сил, а также не отвлекали сотрудников от основной работы. И в этом им очень помогают "умные" приборы учета газа.

Рассказываем на конкретных примерах разбиралась, чем интеллектуальные газовые счетчики могут помочь предпринимателям.