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Умные вещи29 декабря 2022 10:15

Интеллектуальные газовые счетчики спасают бизнес: как сэкономить время и деньги

Только за счет наведения порядка в учете и правильного использования ресурса предприятие может заметно сэкономить

Никому не доставляет удовольствия трата времени на снятие и передачу показаний счетчиков. А перед малым бизнесом эта проблема стоит особенно остро, поскольку задержки с передачей показаний и ошибки в них могут стоить предпринимателям серьезных денег.

Для любого небольшого предприятия очень важно, чтобы формальности, которые связаны с потреблением, не отнимали слишком много времени, денег и сил, а также не отвлекали сотрудников от основной работы. И в этом им очень помогают "умные" приборы учета газа.

Рассказываем на конкретных примерах разбиралась, чем интеллектуальные газовые счетчики могут помочь предпринимателям.

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