«МамПапТерапия» помогает

На платформе Авито появился лендинг “МамПапТерапия” в поддержку благотворительного фонда “Семья Вместе”.

Благотворительный фонд «Семья вместе» (преемник БФ “Дом Роналда Макдоналда”) помогает детям не разлучаться с родителями во время длительного лечения, организуя строительство уютных семейных домов рядом с больницами. Для запуска проекта Авито был выбран площадкой для масштабного освещения целей благотворительного фонда. Проект разработан для сети “Вкусно − и точка”.

Пользователи платформы во время покупок видят тематические анонсирующие баннеры, каждый из которых подражает карточкам товаров: «МамаПожалей», «МамаОбними», «ПапаПочитай», «ПапаУспокой». При клике на них посетитель попадает на страницу проекта. Здесь его встречают трогательные видеоистории подопечных фонда, «мампаптерапевтов» и инструкция для поддержки фонда.

Это не первый социальный проект на Авито. Платформа активно сотрудничает с “Лиза Алерт”, фондами “Обнаженные сердца”, “Синдром любви”, “Жизнь в движении“ и другими.

Проект разработан для «Вкусно - и точка» в поддержку благотворительного фонда “Семья Вместе”. 1% с каждого заказа, который был сделан с использованием QR-кода из приложения “Вкусно - и точка”, компания перечисляет в фонд.

Спецпроект будет размещаться на Авито до конца декабря 2022 года.