Путин спустил на воду новую атомную подлодку с неуязвимыми ракетами

Во всех церемониях – и спуска на воду, и поднятия флага – Владимир Путин поучаствовал дистанционно, по видеосвязи. Фото: Михаил Климентьев/Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Во всех церемониях – и спуска на воду, и поднятия флага – Владимир Путин поучаствовал дистанционно, по видеосвязи. А по-другому и никак, потому что корабли находятся в Северодвинске, Балтийске и Владивостоке.

На атомном подводном крейсере «Генералиссимус Суворов», малом ракетом корабле «Град» и морском тральщике «Анатолий Шлемов» подняли флаги. Это значит, что они полностью готовы, прошли все испытания и официально переданы военному флоту.

В Северодвинске на воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III». Подлодка относится к тому же классу «Борей-А», что и «Генералиссимус Суворов». Только после спуска корабль продолжат достраивать на воде. И до поднятия флага пройдет какое-то время.

- Хочу поздравить всех военных моряков и корабелов России с этим знаменательным, этапным для флота событием, поблагодарить коллективы «Севмаша», Зеленодольского и Средне-Невского судостроительных заводов за добросовестный труд, за своевременное и качественное выполнение заданий, - заявил Путин.

Обе подлодки будут нести баллистические ракеты «Булава». Они могут стартовать не просто из-под воды, а даже из-подо льда!

Поднятие флага на корабле противоминной обороны "Анатолий Шлемов". Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Военные уверяют, что ракета практически неуязвима для вражеской ПВО. Она способна маневрировать уже на этапе разгона – это единственный момент, когда ракету можно перехватить. Потом боеголовки начинают лететь так быстро, что их перехват просто невозможен.

- Ракеты «Булава» ощутимо повышают возможности наших ядерных морских сил. И отмечу, что в рамках действующей госпрограммы вооружения будут построены ещё четыре такие подводные лодки, что обеспечит безопасность России на десятилетия вперёд, - сообщил президент.

Глава страны добавил, что «Град» относится к новому поколению ракетных кораблей. Они неплохо себя проявили и в Сирии, и в СВО.

- К новому поколению относятся и морские тральщики, такие как «Анатолий Шлемов». Этот проект считается одной из самых успешных российских разработок в надводном кораблестроении. В перспективе планируется построить ещё десять кораблей этого класса, - рассказал российский лидер.

В конце Владимир Владимирович пообещал ускорить обновление флота для «обеспечения безопасности страны». А моряков станут учить, используя опыт спецоперации.