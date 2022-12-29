Льготную ипотеку продлили, но ставка изменилась: как сильно вырастет процент с Нового года

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие программы «Льготная ипотека» еще на полтора года – до 1 июля 2024 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Премьер Михаил Мишустин подписал постановление, продлевающее действие программы «Льготная ипотека» еще на полтора года – до 1 июля 2024 года.

Ставка по льготной ипотеке составляет до 8% годовых. Кредит можно взять на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства. Первоначальный взнос – не менее 15%.

При этом правительство установило максимальный размер кредита по льготной ставке. Для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей это 12 млн. рублей. Для остальных регионов – 6 млн.рублей.

Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года был увеличен максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки до 30 млн. и 15 млн. рублей соответственно. При этом 12 млн. рублей и 6 млн. рублей будут субсидированы государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.

Изменения коснулись и программы «Семейная ипотека». Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребенок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения.

Ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» останется прежней – 6% годовых. Максимальный размер льготного кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн. рублей, в других регионах – 6 млн. рублей. При этом максимальный размер займа может составлять 30 млн. и 15 млн. рублей соответственно.

- Строительная отрасль однозначно выиграет от продления программ «Льготная ипотека» и «Семейная ипотека». Ведь через адресную льготную ипотеку на субсидирование строительной отрасли идут триллионы рублей. Причем эта льготная ипотека распространяется на все категории граждан, - рассказал в эфире радио «КП» вице-президент гильдии риелторов России Константин Апрелев.

В то же время эксперты предупреждают и об опасностях, которые таят в себе слишком низкие ставки по ипотеке.

- Когда в отрасль идут очень значительные средства, а ставки по ипотеке минимальны, это приводит к безудержному росту цен. Мы были свидетелями того, как в 2020-м году цены на жилье выросли на 35-40 процентов. Если бы льготного субсидирования не было, то цены настолько бы не выросли в строительной сфере. Центробанк пытается предупредить возникновение мыльного пузыря на строительном рынке. Ведь это приведет не только к обвалу в отрасли, но и к кризису в банковском секторе, - замечает Константин Апрелев.

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