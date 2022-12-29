ВСУ скоро ослепнут: В Китае рассказали про победы России в радиоэлектронной борьбе на Украине

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Возможности войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) российской армии оказались весьма высоки и оказались серьезное влияние на боевые действия в рамках СВО, пишет портал «Asia Times» .

Согласно отчету Королевского объединенного института оборонных исследований, 90% беспилотников, которые Украине удалось накопить до начала СВО, были сбиты или повреждены к лету 2022 года, что вынудило Украину запросить эти видов вооружений у США и НАТО. При этом, по статистике, обычный дрон сбивают уже на третьем-четвертом вылете, а крупные модели, похожие на самолеты, - на шестом-седьмом.

Автор статьи отмечает, что российские войска РЭБ свели на нет разведывательные преимущества Украины, благодаря которым ВСУ могли наносить удары по российским войскам гораздо меньшими силами артиллерии. По мнению журналиста, серьезные потери дронов лишили ВСУ преимуществ и повысили выживаемость ВС РФ, позволяя активнее вести наступление.

По оценкам экспертов, скоро украинские военные будут вынуждены «бить вслепую», а, значит, увеличат расход боеприпасов. Так что, возможно, у незалежной скоро возникнет «снарядный голод».

Остатки украинской авиации тоже страдают от РЭБ. Именно пилоты первые ощутили проблемы от помех, из-за чего ракеты били неточно, а навигационные системы буквально «сходили сума».

Даже хваленные «Байрактары», по мнению автора статьи, оказались недостаточно хороши против радиоэлектронной борьбы отечественных войск. Несмотря на образ «чудо-оружия», реальные успехи турецких БПЛА оказались возможны лишь благодаря неразберихе первых месяцев конфликта и неготовности российских ВС к сопротивлению. Однако уже к лету с «Байрактарами» научились эффективно бороться, поэтому в настоящий момент большая часть из них уже не летает в небе, а лежит на земле в качестве металлолома.