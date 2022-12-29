Не получивший денег за сериал «Карамора» Данила Козловский через суд выбил почти 700 миллионов рублей и выкупил права на проект

Данила Козловский на съемках сериала "Камора". Фото: kino-teatr.ru

В 2020 году вся осень прошла под знаком сериала «Карамора». Проект подавался с дикой помпой, ведь сам (!) Данила Козловский выступил в нем не только исполнителем главной роли, но и шоураннером, как говорят за рубежом: и продюсером, и режиссером, и всем-всем-всем.

В сюжетах со съемочной площадки все было более чем эпично: Данила сам бегал по задымленной локации с рацией в руках, махал руками, дирижировал и командовал операторской группой, массовкой и всеми, кого только можно представить во время съемок кино. Машинерия кипела. Филипп Янковский, Андрей Смоляков, Артур Ваха, Никита Кукушкин и другие звезды работали на разрыв аорты. Костюмы, интерьеры, картинка — ну, чистый Голливуд! Как любит Даня. Восемь серий чистого кайфа. Особенно на уровне бюджета — почти 1 миллиард рублей (если быть точными, то 957,5 млн рублей). Однако потом проект вошел в фазу «Типичный русский кинобизнес».

Козловский снимал сериал (точнее, компания Entertainment, выпустившая до этого фильмы «Тренер» и «Чернобыль») под договоренности с каналом ТВ-3 и платформой START. С него — продукт, с них — финансирование и показ. И поначалу все вроде бы шло по плану. В обозначенный в договоре срок в декабре 2021 года продюсер/режиссер/актер получил первый транш — 97,5 миллионов рублей. Он оказался, увы, последним. Потому что после канал ТВ-3, вроде как заказавший сериал, отказался продолжать финансирование (то ли увидели промежуточный результат, то ли планы изменили). Солидный долг в 860 миллионов рублей повис в воздухе. Второй платеж назначили на март 2022 года, однако деньги и тогда не пришли. Хотя проект не просто был полностью готов, но и вышел на платформе START.

И, согласно планам компаньонов, «Карамору» сильно планировали на экспорт. Однако после 24 февраля переговоры с западными партнерами сильно замедлились. Прибылью перестало пахнуть. И платежи Данила Козловский, снявший фильм практически за собственные деньги, не получил. Разумеется актер обратился в суд.

Московский арбитражный суд порядка полугода изучал обстоятельства дела и в итоге склонил стороны к мировому соглашению: START выплатит Козловскому 682,5 миллионов рублей — 300 миллионов рублей в ближайшее время (до 30 декабря), а оставшиеся 382,5 миллионов рублей — в течение 2023 года.

На оставшиеся от долга 177,5 миллионов рублей компания Данилы выкупила исключительные права на «Карамору» и оплатила, наконец, гонорар сценаристам.

Кроме того, сделка коснулась и прав на трансляцию «Караморы» (которые по идее тоже должны хоть когда-то принести прибыль): «ДК Интертеймент» будет сама пристраивать проект на стриминговые платформы за рубежом, но выручку поделит пополам с платформой START, как-никак вложившейся в многострадальный псевдоисторический сериал.

Руководитель компании Козловского «ДК Интертеймент» Валерия Тарасова подтвердила, что вопрос закрыт и стороны удовлетворены исходом.

— Спор урегулирован, производство по делу прекращено, — заявила она.