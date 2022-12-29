"Ей будет предложен выбор": Сделано заявление о будущем Аллы Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2022 году Аллу Пугачеву стали осуждать даже преданные поклонники. Все из-за переезда в Израиль, где и решила с мужем и детьми «отсидеться» Пугачева. Певица забрала документы детей (близнецам Гарри и Лизе Галкиным 9 лет) из школы и на частном самолете улетела в Израиль. Пугачева пока живет в доме брата мужа, но говорят о скорой покупке своего особнячка. Алла Борисовна публично о своих душевных терзаниях никогда не сообщает. Но очевидно, что они есть и решение о переезде далось непросто.

Заслуженный артист РФ Вячеслав Манучаров озвучил такие мысли о народной артистке СССР Пугачевой: «Какого это в 73 года, будучи легендой и достоянием страны уехать, купив билет в один конец. Уехать не потому что плохо. Не потому что не любят. А потому что муж внезапно решил стать «совестью нации»… Думал ли он, когда открыто выступил против спецоперации, снабдив свои посты фейками — о своей жене, которая, конечно, несопоставима по масштабу с ним? О том, хочет ли она провести остаток жизни в эмиграции. Хочет ли она уехать из страны, где она стала кумиром, в глухую израильскую деревушку и увядать в забвении. Жаль, что, похоже, супруг даже не оставил легенде выбора… Ведь без сомнений: Алла Борисовна, человек не самого крепкого здоровья, сильно переживает из-за происходящего. Переживает из-за разлуки с Родиной и соотечественниками…» Мысли Манучарова поддержали многие. Часть поклонников Пугачевой считает, что певица уехала вслед за мужем, чтобы дети были рядом с отцом и рядом с ней.

Астролог Тамара Глоба в интервью на радио «Комсомольская правда» ответила на вопрос о ближайшем будущем и выборе Аллы Пугачевой. Алле Борисовне 15 апреля 2023 года исполнится 74 года.

Астролог Тамара Глоба. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Тамара Глоба говорит о том, что Пугачевой до сих пор симпатизируют поклонники. Это и понятно: многие выросли на ее песнях, и ассоциирует артистку, в первую очередь с ее творчеством, а не с поступками, которые она совершает после завершения карьеры.

Прогноз Тамары Глоба о трудном моменте в жизни Пугачевой в 2023 году: «Может быть момент критического выбора… Когда ей будет предложен выбор - буквально в период ее дня рождения. И после этого могут возникнуть трудности, которые касаются ее дел, ее финансов. Я думаю, что это очень важный период для нее. Поскольку уже начнутся крупные перемены, касающиеся ее жизни, дел, здоровья и, в общем-то, положения в обществе. И это будет происходить с середины 2023 года. И на последующие два года».

По прогнозу Тамары Глоба окончательный выбор о своем будущем Пугачева сделает в середине апреля 2023 года: «Этот момент выбора будет очень важный. Потому что я думаю, что вопрос возврата для нее естественный. Она хочет вернуться, ей это надо. Но, наверное, во многом поток такого станет возможен, только начиная с 2024 года…»

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