На ВДНХ в поддержку национального проекта «Экология» появилась «Экоелка», которая познакомит с самыми редкими животными России

Фото: Антон Кузнецов/ТАСС

Это новогодняя фотозона, выполненная из современного материала, имитирующего дерево, но до 90% состоящего из продуктов переработки. Национальный проект позаботился и о новогодних подарках: все гости ВДНХ смогут познакомиться с 13-ю уникальными видами краснокнижных животных, которые находятся под опекой нацпроекта, увидеть их в дополненной реальности и получить краснокнижный стикерпак.

«Экоелка» радует москвичей и гостей столицы уже третий год подряд. В этом году арт-объект расскажет посетителям ВДНХ сразу о двух направлениях национального проекта «Экология».

Фото: Антон Кузнецов/ТАСС

Первое – это сохранение 13 уникальных краснокнижных животных, которые находятся на грани исчезновения. Узнать больше о каждом можно, отсканировав QR-код на конструкции «Экоелки» (3 простых шага: навести камеру устройства на QR-код, разрешить приложению доступ к камере и перейти на страницу приложения). С помощью специального приложения на каждого из них можно посмотреть в дополненной реальности через объектив камеры телефона. Помимо возможности увидеть краснокнижного зверя прямо перед собой, нацпроект «Экология» подарит стикерпак со всеми 13-ю видами для мессенджера Телеграм.

Второе направление нацпроекта, о котором расскажет «Экоелка» – это вторичное использование ресурсов. Арт-обьект до 90% состоит из вторичного сырья. Его материал – древесно-полимерный композит (ДПК), который «дарит вторую жизнь» и возвращает во вторичный оборот целый ряд ресурсов. Таким образом «Экоелка» наглядно иллюстрирует собой принцип экономики замкнутого цикла и является максимально безвредной для окружающей среды.

Фото: Антон Кузнецов/ТАСС

ДПК примерно на 60% состоит из древесной муки (продукт, получаемый из различного рода деревянных отходов) и из переработанных пластиковых гранул (одного из полимеров: ПВХ, полиэтилена, полипропилена или полистирола). Изделия из ДПК прочные и долговечные, устойчивы к действию влаги и перепадам температур. Для того чтобы обеспечить полную экологическую безопасность, производители добавляют специальные добавки – они препятствуют горению, а значит выделение каких-либо токсичных газов полностью исключено. Еще одно важное свойство – ДПК полностью подлежит переработке.

Материалы для конструкции произвели на нескольких предприятиях в Ульяновской и Московской областях, а придуманы и собраны уже в Москве. Экоелка будет радовать посетителей ВДНХ до 22 января 2023 года, а потом ее вернут на один из заводов для последующей переработки в какой-то новый продукт.