Военный эксперт Литовкин предположил, что в Энгельсе сбит украинский беспилотник "Стриж" Фото: wikimedia.org

В районе саратовского города Энгельс вновь сработала система российской ПВО, был сбит очередной объект, который был запущен, как полагают, с территории Украины.

Губернатор региона Роман Бусаргин написал в своем телеграм-канале, что сбили беспилотник, осколки от которого повредили автомобиль, гараж и забор частного дома, а также выбили окно на балконе. По данным главы региона, пострадавших нет, эвакуация детских учреждений не проводилась.

В программе Михаила Антонова на «Радио «Комсомольская правда» мы обсудили проблему дальнобойных украинских беспилотников, которые уже не в первый раз достают до заволжского города, где базируется серьезная боевая авиация ВВС России, с военным обозревателем ТАСС, полковником в отставке Виктором Литовкиным.

- И что же там опять прилетело?

- Похоже, беспилотник «Стриж», советского еще производства. Украинские бандеровцы, как кажется, уже «пристрелялись» к аэродрому в Энгельсе.

- Это был разведчик или он шел с боезапасом?

- Скорее всего, это летел разведчик, переделанный под крылатую ракету. Изначально это был разведчик, который должен летать с радиусом до тысячи километров, фотографировать цель и возвращаться назад, сбрасывая кассеты с фотопленкой. Но здесь мы видим, что украинцы с помощью своих кураторов смогли переделать эти реактивные БПЛА в ударные беспилотники.

- А такой беспилотник может управляться дистанционно?

- Он не управляется. В него закладывается программа полета и возвращения. До Энгельса он должен был добраться на «автопилоте». Но там оказался подбит нашей ПВО.

- Но почему противовоздушная оборона его раньше не приземлила?

- У нас же не на каждом шагу стоит система ПВО. Ничего удивительного, что он может пройти через зоны, где нет сплошных заслонов из ЗРК. Конечно, подобное есть вокруг крупных городов, оборонных, экономических объектов и на фронте. Например, такой же беспилотник «Стриж» Ту-141 долетел до Хорватии этой весной, причем долетел туда через натовские страны. И никто его не только не заметил, но и не сбил. Ничего удивительного в этом нет. И упрекать наших военных не в чем.

- Может, нам впору дирижабли поднимать?

- Поднимать можно - а толку-то? Ну, засекут они полет беспилотника, а дальше?

В Харькове на авиастроительном заводе было выпущено больше сотни таких беспилотников. Если мы пока не обнаружили украинский склад, где эти БПЛА находятся, не уничтожили пока данный авиазавод, наверное, они будут прилетать и дальше.

- «Стрижи» прилетели, а куда «Байрактары» делись?

- Так они так далеко не летают! На 150 километров максимум. «Стриж» - дальнобойное изделие советского образца. Турецкие «Байрактары» не могут долететь из Украины ни до какого Энгельса. И «Панцирь-С» расправляется с «Байрактарами» на раз. Только надо нести усиленое боевое дежурство.

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