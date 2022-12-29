Виктор Золотов вручил государственные награды бойцам спецназа Росгвардии

Фото: Росгвардия

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов и его заместитель генерал-полковник Алексей Кузьменков встретились с военнослужащими находящимися на излечении в Главном госпитале Росгвардии в подмосковной Балашихе.

Глава ведомства вручил росгвардейцам, отличившимся при выполнении боевых задач, государственные награды, в том числе 6 орденов Мужества и поблагодарил росгвардейцев за «смелость, решительность и высокий профессионализм, проявленные при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции».

«Военные врачи Росгвардии сделают все возможное для скорейшей реабилитации бойцов и их возвращения в строй», - заявил Золотов.

В свою очередь награжденные изъявили желание продолжить службу и защищать Родину.

Среди них - рядовой Майирбек М., росгвардеец из Чеченской Республики, о котором «КП» уже рассказывала. Воин потерял левую ногу при выполнении боевой задачи в ходе СВО, но нашел в себе силы, чтобы поставить личный рекорд по легкой атлетике. Очередным из его достижений стали 164 прыжка на скакалке.

Из госпиталя директор Росгвардии отправился на мероприятие в честь юбилея Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии, который выполняет боевые задачи по уничтожению экстремистов и террористов более 45 лет.

Фото: Росгвардия

Перед началом торжественного собрания в зале гарнизонного дома офицеров «Реутово» была объявлена минута молчания в память о погибших воинах.

Прервал минуту молчания директор Росгвардии: «Находясь в эпицентре всех ключевых событий новейшей российской истории, бойцы и офицеры Витязя» безупречно выполняют сложнейшие боевые задачи, всегда оставаясь верными девизу «Если не я, то кто?».

Золотов подчеркнул, что «очередной страницей славной боевой летописи центра спецназначения, безусловно, стало участие воинов-дзержинцев в проведении специальной военной операции».

«Возглавляемые Героем России полковником Александром Белоглазовым, «витязи» проявляют особое мужество и отвагу в боях с неонацистами, не оставляя сомнений в достижении всех целей, поставленных перед войсками Верховным главнокомандующим», - подчеркнул директор Росгвардии.

Фото: Росгвардия

Виктор Золотов выразил благодарность всему личному составу подразделения спецназа «за безупречную ратную службу и успешное выполнение поставленных государством задач».

За боевые заслуги спецподразделения начальнику Центра специального назначения «Витязь» Росгвардии Герою России полковнику Александру Белоглазову вручили почетный знак Клуба военачальников «Маршальская звезда», а спецназовцам-витязям ордена Мужества, медали «За отвагу» и ведомственные награды.