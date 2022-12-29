Разные блюда из одного теста: как экономить деньги и время

Автор Наталья Сатаева уверена: из одного и того же теста можно приготовить десятки вкуснейших пирогов, тортов и печенья

Знаете ли вы, что из блинного теста можно приготовить не только блинчики, но также оладьи, запеканку, булочки и торт? Книга «Из того же теста. Универсальные проверенные рецепты теста на все случаи жизни» вышла в Издательском доме «Комсомольская правда» и открывает невероятное поле для творчества. Автор Наталья Сатаева уверена: из одного и того же теста можно приготовить десятки вкуснейших пирогов, тортов и печенья. Для этого не нужны специальные приспособления и редкие продукты, так что справится даже начинающие. Главное – освоить базовые классические рецепты, и дальше вам самим захочется экспериментировать и творить.

— Что это за технология «Из того же теста»? Вы ее сами придумали?

— Сама идея готовить что-либо «одним замесом» не нова, и многие хозяйки применяют ее на своих кухнях, чтобы сэкономить время. Зная особенности продуктов, мы можем из яйца получить и яичницу, и омлет, а из фарша налепить и тефтели, и котлеты, и ленивые голубцы.

Моя прабабушка, бабушка и мама пользовались этой кулинарной идеей — создавали «за один присест» из одного набора продуктов разные блюда, это позволяло им готовить разнообразно, вкусно и быстро на большую семью. У меня тоже большая семья, я очень люблю работать с тестом, поэтому применила эту идею в выпечке. Так родилась моя авторская кулинарная технология «Из того же теста».

В ее основе — советская рецептурная база, классические методы и приемы, а содержание строится по принципу «от простого к сложному», от блинчиков до куличей. Внутри разделов также есть рецепты начального уровня и более сложные. При этом в технологии «Из того же теста» есть новаторские методы — например, метод модификации сдобного дрожжевого теста, когда из одного замеса можно сделать и творожное, и тыквенное, и шоколадное тесто, а изделия будут отличаться как вкусом, так и текстурой.

— Наверняка у вас есть свои фирменные секреты?

— Мое «ноу-хау» — метод минимального ручного замеса. Ведь не все имеют дома тестомесы и планетарные миксеры, а вкусный хлеб или пироги любят практически все (тайно или явно). Также я использую метод промежуточных результатов, он позволяет отследить возможные ошибки и тут же исправить их.

Применяя это на практике, можно значительно сократить время своего активного участия в приготовлении теста и освободить его для других важных дел.

Полтора года я отрабатывала рецепты со своеймеждународной фокус-группой, и могу смело утверждать, что готовить по ним можно в совершенно разных «кухонных» условиях, это очень важно.

— Ваша книга не похожа на обычный сборник рецептов, это целая образовательная программа…

— Я много лет проработала в сфере образования, и мои авторские педагогические технологии благополучно продолжают работать и без моего участия. Мне очень хотелось сделать подобное и в кулинарии, чтобы моим опытом пользовались в радость и удовольствие множество хозяек.

— Где вы берёте рецепты?

— Я трепетно отношусь к семейным рецептам, большинство которых выписывались из советских кулинарных книг. У меня сохранилось несколько бабушкиных тетрадей с такими записями. Я беру эти рецепты за основу и придаю им новое, современное звучание. Например, в бабушкином «Наполеоне» я сохраняю полностью рецептуру теста и технологию его приготовления, а крем делаю «современный», в то время просто не было таких продуктов. Торт получается и пропитанный, и полностью сохраняет слоистость коржей. Старое на новый лад!

Также с удовольствием пользуюсь зарубежными классическими рецептами, у нас очень прижился рождественский штоллен. Иногда я замечаю, что ньокиоказываются бабушкиными галушками из картофельного теста, а пудинг — ленивой «Шарлоткой».

— В книге вы пишите про своих бабушек и пробабушек, которые любили готовить. Какие блюда были их «фирменными»?

— На наших застольях всегда соседствовали русская и татарская кухни.

Моя прабабушка Мария чудесно готовила, во времена НЭПа они с прадедом держали рабочую столовую. Ее фирменным блюдом были огромные сдобные пироги размером с противень, которые подавались с бульоном, а также холодец и домашние пельмени, это первое, что приходит на ум.

А от другой моей прабабушки Рабиги в нашей семье сохранился всеми нами любимый татарский пирог (рецепт как раз есть в книге), и невероятно нежный Чак-чак, который я все собираюсь приготовить. Мама с бабушкой готовили его в 4 руки, это был ритуал — резать тесто на квадратики, жарить «подушечки», перемешивать с сиропом и собирать огромный торт… Надо подумать, как применить к этому лакомству свою технологию, чтобы справиться с такой непростой задачей.

— При приготовлении теста вы строго соблюдаете дозировку продуктов, или действуете на глазок, по ощущениям?

— У меня по этому поводу даже есть фраза: «На рецепт надейся, а сам не плошай!» Потому что для успешного результата важны и точность дозировки ингредиентов, и опора на свои ощущения. Особенно в работе с тестом!

Я всегда держу рецепт перед глазами, даже если знаю его наизусть, пользуюсь весами — это значительно сокращает возможность «промахнуться» и экономит мне время. Но опора на консистенцию — это самая важная вещь при замесе теста, ведь элементарно разные марки муки могут по-разному себя повести. Да что там, даже внутри одной мучной партии может быть разная влагоемкость.

Поэтому ее может потребоваться чуть больше или меньше, и об этом надо знать и ориентироваться и на весы, и на ощущения.

Я всегда пишу об этом в своих рецептах, чтобы пользователи не переживали, если у них не совпал итоговый вес муки, и не считали это ошибкой. В мире все так переменчиво, просто нужно быть гибче.

— У вас трое сыновей. Что из ваших рецептов они любят больше всего?

— Я недавно спрашивала их об этом. Ответили, что мой борщ (они могут есть его на завтрак, обед и ужин) и, конечно же, выпечка. Младший сын называет меня «Королевой булочек», он любит возиться с тестом вместе со мной, прямо как я в детстве. Средний сын обожает мои торты. В книге как раз собраны его любимые рецепты, «тот самый торт» и малиновая поэма. Старший сын уже взрослый, хорошо готовит, сам печет блины и жарит творожники по моим рецептам.

Даже тесто ставил и пек пироги. Материнской гордости нет предела, очень радуюсь за него!

— Многие боятся лишних килограммов и опасаются готовить из теста. Что бы вы им посоветовали? Есть ли не такие опасные для фигуры рецепты?

— Актуальный вопрос! Когда после магазинных сладостей с непонятным составом ты открываешь для себя многообразие домашней выпечки, делаешь все из качественных продуктов, овладеваешь технологией, как из одного замеса сделать много разных вкусных вариантов — есть большая вероятность, что захочется на радостях повторять снова и снова, и пробовать-пробовать-пробовать. Не я это придумала; это отзывы моих вечно худеющих подписчиц, которые пишут мне, что незаконно создавать такие простые и вкусные рецепты, ведь им потом сложно остановиться.

Я перешла на сторону булочек как раз из ПП-питания, и могу посоветовать проще относиться к углеводам и глютену. Все есть яд и все лекарство. Надо быть гибче!

В конце концов, выпечка — это прежде всего увлекательный процесс, а не только вкусный результат.

Выпечку любят за то, что она красивая и дарит эмоции, и я советую всем, кто опасается за фигуру, этим пользоваться, особенно сейчас, перед Новым годом! Пеките и дарите!

Ассорти песочного печенья, бисквитная выпечка и штоллен из моей книги — прекрасные подарки! Созданные в самом сердце квартиры, на кухне, передаваемые из рук в руки… Это мой личный лайфхак фигуросбережения.

— Впереди Новый год. Что вы планируете приготовить?

— Вот как раз сейчас готовлю ассорти печенья:орешки, а-ля курабье, бисквитное с трещинками, штоллен. Готовить быстро, хранится долго, и в подарки друзьям, и чаю попить после зимних прогулок.

Всегда извечная борьба — какой торт: «Медовик» или «Наполеон»? Пока не решила. Еще обязательно приготовлю холодец, в праздники пельмени налепим с моими мужчинами, пироги — обязательно с бульоном, и конечно будет татарский пирог! Все любимое, традиционное и … из того же теста!