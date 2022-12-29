Названа смертельная доза алкоголя за новогодним столом

Врачи перечислили смертельные дозы алкоголя за новогодним столом Фото: Shutterstock

- Наиболее часто синдром праздничного сердца проявляется по понедельникам (после бурных выходных. - Ред.) или после праздников, - рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

При распаде алкоголя в организме образуются токсичные вещества. Они бьют не только по печени, но и по сердцу. Плюс этанол воздействует на сосуды. Сначала они расширяются, и мощный поток крови увеличивает нагрузку на сердечную мышцу. Потом происходит сужение и спазм сосудов. У гипертоников это может сопровождаться резким скачком давления.

Кроме того, алкоголь приводит к дегидратации, обезвоживанию организма, добавляет профессор Бойцов. Также в новогоднюю ночь к чрезмерному увлечению спиртным зачастую присоединяется объедание солеными блюдами, сокращение сна и физической активности. Все это подливает масла в огонь, усугубляя вред для сердечно-сосудистой системы.

БУДЬ В КУРСЕ: ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ

Если умеренные дозы алкоголя подтачивают здоровье нашего «пламенного мотора» постепенно, то ударное количество этанола может спровоцировать опасные сбои сердечного ритма, говорят врачи. В чем проявляется такое состояние?

- Чаще всего люди начинают отчетливо ощущать биение своего сердца (в здоровом состоянии мы этого не чувствуем. - Ред.). Причем, удары происходят как бы вразнобой, неритмично, - пояснил «КП» директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Помимо этого может появиться одышка, слабость, стенокардия, то есть сжимающая давящая боль в грудной клетке. При таких симптомах нужно звонить в Скорую.

Сбои сердечного ритма могут завершиться инфарктом, предупреждают медики. «Чем больше концентрация этанола в крови, тем выше риск внезапной остановки сердца», - подчеркнул Бойцов.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

Синдром праздничного сердца чаще развивается у людей:

- с гипертонией,

- атеросклерозом,

- лишним весом,

- синдромом обструктивного апноэ во сне (чаще всего проявляется как сильный храп),

- ишемической болезнью сердца.

Но рискует и любой здоровый человек, принявший на грудь чрезмерное количество алкоголя, говорят кардиологи.

Какая доза может стать смертельной

Врачи-кардиологи и наркологи сходятся в том, что оптимальный вариант - один - два бокала шампанского или сухого вина в течение всего празднования. Сердечников призывают заменить спиртное на безалкогольные напитки. Или хотя бы разбавлять вино минералкой, чтобы снизить градус.

По данным исследований риск осложнений на сердце резко растет в случае приема более 5 стандартных доз алкоголя. Одна доза - 10 г спирта. Такое количество содержат 150 мл сухого вина или 50 мл крепкого алкоголя. Соответственно, критичным для сердечно-сосудистой системы может стать 750 мл вина (шампанского) или пол-литра водки или коньяка.

Три «золотых» принципа новогоднего застолья для сердечников

- Меньше соли. Для придания вкуса блюдам добавляйте специи, лимонный сок, нерафинированное оливковое масло. Соленые овощи промывайте перед подачей на стол. Селедку можно недолго подержать в молоке.

- Не злоупотребляем животными жирами. Свинину можно заменить на индейку, куриную грудку. Салаты вместо майонеза заправляем оливковым маслом, нежирным йогуртом.

- Из алкоголя допустимы бокал шампанского или сухого вина. Лучше разбавлять их минералкой. Еще лучше - заменить на безалкогольное вино, глинтвейн или другой приятный напиток без градусов. Организм точно скажет вам спасибо.