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29 декабря 2022 14:10

Названа смертельная доза алкоголя за новогодним столом

Врачи перечислили смертельные дозы алкоголя за новогодним столом
Анна НИКОЛАЕВА
Врачи перечислили смертельные дозы алкоголя за новогодним столом

Врачи перечислили смертельные дозы алкоголя за новогодним столом

Фото: Shutterstock

- Наиболее часто синдром праздничного сердца проявляется по понедельникам (после бурных выходных. - Ред.) или после праздников, - рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

При распаде алкоголя в организме образуются токсичные вещества. Они бьют не только по печени, но и по сердцу. Плюс этанол воздействует на сосуды. Сначала они расширяются, и мощный поток крови увеличивает нагрузку на сердечную мышцу. Потом происходит сужение и спазм сосудов. У гипертоников это может сопровождаться резким скачком давления.

Кроме того, алкоголь приводит к дегидратации, обезвоживанию организма, добавляет профессор Бойцов. Также в новогоднюю ночь к чрезмерному увлечению спиртным зачастую присоединяется объедание солеными блюдами, сокращение сна и физической активности. Все это подливает масла в огонь, усугубляя вред для сердечно-сосудистой системы.

БУДЬ В КУРСЕ: ОПАСНЫЕ СИМПТОМЫ

Если умеренные дозы алкоголя подтачивают здоровье нашего «пламенного мотора» постепенно, то ударное количество этанола может спровоцировать опасные сбои сердечного ритма, говорят врачи. В чем проявляется такое состояние?

- Чаще всего люди начинают отчетливо ощущать биение своего сердца (в здоровом состоянии мы этого не чувствуем. - Ред.). Причем, удары происходят как бы вразнобой, неритмично, - пояснил «КП» директор Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета, профессор-кардиолог Филипп Копылов.

Помимо этого может появиться одышка, слабость, стенокардия, то есть сжимающая давящая боль в грудной клетке. При таких симптомах нужно звонить в Скорую.

Сбои сердечного ритма могут завершиться инфарктом, предупреждают медики. «Чем больше концентрация этанола в крови, тем выше риск внезапной остановки сердца», - подчеркнул Бойцов.

КТО В ГРУППЕ РИСКА

Синдром праздничного сердца чаще развивается у людей:

- с гипертонией,

- атеросклерозом,

- лишним весом,

- синдромом обструктивного апноэ во сне (чаще всего проявляется как сильный храп),

- ишемической болезнью сердца.

Но рискует и любой здоровый человек, принявший на грудь чрезмерное количество алкоголя, говорят кардиологи.

Какая доза может стать смертельной

Врачи-кардиологи и наркологи сходятся в том, что оптимальный вариант - один - два бокала шампанского или сухого вина в течение всего празднования. Сердечников призывают заменить спиртное на безалкогольные напитки. Или хотя бы разбавлять вино минералкой, чтобы снизить градус.

По данным исследований риск осложнений на сердце резко растет в случае приема более 5 стандартных доз алкоголя. Одна доза - 10 г спирта. Такое количество содержат 150 мл сухого вина или 50 мл крепкого алкоголя. Соответственно, критичным для сердечно-сосудистой системы может стать 750 мл вина (шампанского) или пол-литра водки или коньяка.

Три «золотых» принципа новогоднего застолья для сердечников

- Меньше соли. Для придания вкуса блюдам добавляйте специи, лимонный сок, нерафинированное оливковое масло. Соленые овощи промывайте перед подачей на стол. Селедку можно недолго подержать в молоке.

- Не злоупотребляем животными жирами. Свинину можно заменить на индейку, куриную грудку. Салаты вместо майонеза заправляем оливковым маслом, нежирным йогуртом.

- Из алкоголя допустимы бокал шампанского или сухого вина. Лучше разбавлять их минералкой. Еще лучше - заменить на безалкогольное вино, глинтвейн или другой приятный напиток без градусов. Организм точно скажет вам спасибо.

ЗДОРОВЬЕ