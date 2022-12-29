Упавшую в Белоруссии ракету запустил тот же украинский полк, что "промазал" по Польше

После того, как стало известно, что на территории Белоруссии упала украинская ракета зенитного комплекса С-300, я связался по телефону со своими военными и гражданскими источниками (корреспондентами различных информагентств, которые занимаются расследованием этого ЧП).

Пока с их слов рабочая версия выглядит так.

Полет ракеты С-300 с территории Украины был зафиксирован примерно в 10-30 утра.

Судя по всему, обломки ракеты упали в Ивановском районе Брестской области (недалеко от агрогородка Горбаха).

По обломкам уже установлен тип и "марка" ракеты - это изделие 5B55Р комплекса С-300ПС. Вот ее "паспортные данные":

Вес, кг: 1665

Длина, м: 7,25

Диаметр, м: 0.508

Вес боевой части, кг: 130

Управление: радиокомандное (есть головка самонаведения).

Уже с большой степенью вероятности установлено, что ракету запустил

540-й зенитно-ракетный полк вооруженных сил Украины (на вооружении этой части, которая дислоцируется в населенном пункте Каменка-Бугская Львовской области, и находятся ракеты С-300ПС).

Полк заступил на боевое дежурство относительно недавно — 14 января этого года, но уже успел "отличиться", когда недавно "вмазал" такой же ракетой в по Польше, подбив трактор и поразив двух гражданских.

Белорусские военные сходятся на том, что украинские неумехи пытались противодействовать массированному российскому ракетному налету в четверг, но снова "что-то напутали". Кстати 540-й полк прикрывает Львов, а наши "Калибры" били по его военно-промышленным обьектам. Ну а от Львова до Ивановского района в Брестской области примерно 250 километров. Для ракеты, которая летает со скоростью 1800 метров в секунду, такая "осечка" - пустяк.

В Минобороны сообщили, что украинская ракета С-300 была сбита ПВО Белоруссии.