До пяти лет за осквернение георгиевской ленточки и запрет биометрии против воли: Владимир Путин подписал новые законы

Путин подписал закон о выплатах родственникам волонтеров в случае их гибели Фото: REUTERS

ЖЕЛТО-ЧЕРНАЯ ЛЕНТА

Владимир Путин подписал закон, придающий георгиевской ленточке официальный статус. Она теперь считается «символом воинской славы России».

Ленту разрешено использовать не только 9 мая, но и вообще на всех мероприятиях, посвященных памятным датам, патриотизму, духовно-нравственному воспитанию и так далее.

Каких-то конкретных правил использования ленточки нет. Написано, что местные власти сами должны все решить «исходя из необходимости». Граждане тоже могут использовать ленточку «исходя из необходимости обеспечения ее статуса, как символа воинской славы».

Раз лента получила официальный статус символа, то за ее осквернение положена уголовная ответственность. Физлицам грозит штраф до 3 млн. рублей или тюрьма до трех лет. А максимальное наказание (если оскверняли через интернет или группой лиц) - штраф до 5 млн. рублей или тюрьма до 5 лет.

При этом, в законе не объясняется, что считать осквернением георгиевской ленты. Привязать ее к антенне машины и ездить полгода, чтобы она вся истрепалась и покрылась грязью – это осквернение? Многие автомобилисты так делают. Или одеть на телефон чехол в георгиевских цветах, а потом носить телефон в заднем кармане джинсов. Считай, на попе. Некоторые девушки так поступают. Светит ли этим людям уголовка или нет, неясно.

БИОМЕТРИЯ

Теперь граждане могут пойти в МФЦ и потребовать удалить свою биометрию, если они когда-то ее сдавали. А банки, нотариусы и прочие органы власти должны без ограничений принимать граждан с простым паспортом без записи голоса. Дискриминация по биометрии запрещена!

Принудительно заставить сдать биометрию тоже нельзя. Биометрией считается пока только 3D-фото лица и запись голоса. Забор ДНК не предполагается.

Еще собранные биометрические данные должны храниться только на территории страны и только официальными властями. И касается это лишь единой общероссийской системы. Условный частный фитнес по-прежнему может фотографировать клиентов для бесконтактного прохода в зал.

Еще с 2018-го года в России действует Единая биометрическая система. В теории, она позволяет россиянам подтвердить свою личность дистанционно, без персональной явки и предъявления паспорта. Техника сможет распознать человека по лицу и голосу.

Как это выглядит: вы приходите туда, где снимают биометрию (поначалу этим занимались банки), у вас записывают голос и на 3D-камеру делают объемный снимок лица.

Дальше, как прописано в законе, можно прийти в банк, к нотариусу, в органы власти и так далее без паспорта, и там должны будут подтвердить личность по биометрии. И такая уникальная возможность у россиян есть уже четыре года, хотя реально воспользоваться ей можно еще мало где.

ПОЖИЗНЕННОЕ ЗА ДИВЕРСИИ

В Уголовный кодекс внесены три новых статьи: «Содействие диверсионной деятельности", "Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности", "Организация диверсионного сообщества и участие в нем".

Первая — про склонение, вербовку, вооружение или финансирование диверсий. Карают до пожизненного срока в колонии плюс штраф до миллиона рублей.

Вторая статья — до 20 лет за обучение по подготовке диверсий. Но можно избежать ответственности вообще, если добровольно сдаться и «способствовать раскрытию преступления».

Третья — за руководство диверсионным сообществом будут давать до 20 лет колонии или вообще пожизненное. Участникам грозит от 5 до 10 лет колонии и штраф до 500 тысяч рублей.

ОГРАНИЧЕНИЕ МЕССЕНДЖЕРОВ

Дополнен закон "Об информации, информационных технологиях и о защите от информации". Теперь при оказании госуслуг, выполнении госзаказа нельзя пользоваться иностранными мессенджерами, если надо передать персональные данные или платежные документы.

Это касается и Телеграма, и WatsApp.

А ЧТО ЕЩЕ?

Вот какие еще законы подписал президент:

- Россия и Беларусь договорились об общих принципах обложения по косвенным налогам. Это одна из важных программ создания Союзного государства.

- Россия признает все судебные решения ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей или Украины, вступившие в силу до 30 сентября 2022 года. Все исполнительные документы, выданные судами при старой власти, «подлежат принудительному исполнению».

- Если волонтер погибнет на новых территориях, его родственники смогут получить компенсацию в 5 млн рублей. За ранение дают 3 млн.

- Главные прокуроры в новых регионах. ЛНР – Глеб Михайлов, ДНР – Андрей Спивак, Запорожье - Кирилл Осипчук, Херсонщина – Андрей Петров.

- Предприниматели из ЛДНР могут ввозить в страну импортный алкоголь без акцизных марок. Но с одним ограничением – им потом обязательно надо переправить все спиртное в народные республики и там его промаркировать. Продать алкоголь можно только на территории ЛДНР.