«Если жена — дура, сука»: Повар Константин Ивлев предложил легализовать проституцию и вызвал скандал

Скандальный повар Константин Ивлев, что построил телевизионную репутацию на разборках с несчастными запуганными подчиненными (шоу «Адская кухня», «На ножах» и проч.), решил рассказать, почему проституцию надо легализовать. Нет, это никак не связано с тем, что в прошлом году ресторатор ушел от жены, с которой прожил 23 года, к студентке МГУ. Просто Константин опирается на опыт...жизни в Европе, конечно.

В интервью почти однофамилице — Насте Ивлеевой — повар заявил, что в Чехии проституция — норма, поэтому и у нас можно сделать также. Особенно интересно Ивлев объяснил мотивы мужчин, которые идут расслабиться в публичные дома. Он считает, что виноваты в этом нерадивые жены.

— Легализовал бы я марихуану? Да! — признался Ивлев. — Я бы и проституцию легализовал. Я к проституткам уважительно отношусь! Но не хожу к ним. Я жил в Праге, в Европе. И знаю, что в Германии и других европейских странах проституция узаконена. Это нормальная профессия, у них есть профсоюзы, они сдают анализы. Туда-сюда. Если человек решил пот***аться, ну если жена — сука, дура, вечно голова у нее болит, понимаешь? Что ему делать? Ну с ума же сойдешь, мозоли натрешь, да? Можно пойти за свои кровные влупить кому-нибудь, что нет-то?

Пользователи сети тут же обрушили волну негодования на прославленного ресторатора. И начали упрекать в том, что зачастую не только женщины бывают виноватыми в проблемах с сексом внутри пары.

Вот, что пишут пользователи:

«Если муж индюк, который вечно «устал на работе», что женщине делать? Ну с ума же сойдёшь, мозоли натрёшь, можно же пойти и за свои кровные [заняться сексом] с красивым мальчиком (или двумя), что нет? Его жена тоже может, что нет? А, ой, стрелочка в обратную сторону не поворачивается»

«А чего вы ждали от мужика, который свалил от жены с детьми к молодой девушке?»

«Ему стоило остановиться после третьего предложения».