Важнейший шаг на пути формирования экономики замкнутого цикла

Первый заместитель Председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию Игорь Нечаев

Члены комитета подвели итоги работы за год и наградили отличившихся в этом году членов и экспертов комитета и представителей органов исполнительной власти.

КВОТЫ ВЫБРОСОВ СОГЛАСОВАНЫ

Первый заместитель Председателя комитета РСПП по экологии и природопользованию Игорь Нечаев отметил, что в уходящем году проделана большая совместная работа, принят ряд важнейших нормативных актов и намечены дальнейшие шаги на пути обеспечения эффективного взаимодействия между бизнесом и органами государственной власти в сфере экологии и природопользования.

Игорь Нечаев выделил ряд ключевых вопросов, которые удалось решить по инициативе комитета. В марте 2022 года комитетом были разработаны и внесены 3 пакета антикризисных мероприятий. Благодаря совместной работе с Минприроды России и федеральными органами исполнительной власти около 68% актуальных для промышленного предпринимательского сообщества антикризисных мероприятий были реализованы.

В начале года проведена масштабная работа по согласованию квот выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и планов мероприятий по их снижению для 12 городов, участвующих в эксперименте. Предприятия успешно реализуют эти планы, а комитет осуществляет системный мониторинг их реализации. С учетом сложившейся внешнеполитической ситуации по предложениям бизнеса перенесено на конец 2026 года оснащение источников выбросов системами автоматического контроля, совместно с проектным офисом Федерального проекта «Чистый воздух» совершенствуется механизм проведения эксперимента по квотированию и сокращению выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

Практически сняты проблемные вопросы с методиками расчета выбросов от стационарных источников. В перечень Минприроды России включено свыше 100 методик, которыми успешно пользуются как предприятия, так и надзорные органы.

Бизнесом при поддержке научного сообщества разработана системная концепция реформирования водного законодательства, позволяющая решить проблемные вопросы сбросов в водные объекты. Готовится пакет законодательных и нормативных актов.

ВОВЛЕЧЕНИЕ ОТХОДОВ В ХОЗОБОРОТ

Особое внимание Игорь Нечаев уделил принятию двух поистине прорывных законов.

Федеральный закон «О вторычних материальных ресурсах (ВМР)» впервые в России ввел понятие «вторичного ресурса» и его переработки во вторичное сырье. Предприятиям предоставлена беспрецедентная свобода принятия решений по его переработке и использованию. Принятие этого закона позволит существенно расширить сферу вовлечения отходов в хозяйственный оборот.

«По сути, сделан важнейший первый шаг в направлении формирования в России экономики замкнутого цикла», - отметил Игорь Нечаев.

Еще один закон внес ключевые изменения в закон о недрах. Существенно расширен спектр направлений использования вскрышных и вмещающих пород. Разрешено использование фосфогипса и золошлаковых отходов для ликвидации горных выработок. Это также еще один шаг на пути максимально полного использования отходов в народном хозяйстве.

Кроме того, комитетом рассматривались и другие вопросы: обращение с отходами I и II класса опасности, проблемные вопросы централизованных систем водоотведения, проблемы расширенной ответственности производителей (РОП) и ряд других.

Залогом решения многих важных проблем стала, в том числе, оптимальная организация работы комитета. Все важные решения готовятся на площадках 12 тематических рабочих групп с широким привлечением экспертного сообщества, экологов предприятий, ученых. Это позволяет выносить на обсуждение и утверждение комитетом уже сформированные и согласованные предложения.

«В следующем году процесс совершенствования экологического законодательства будет продолжен. Хочу поблагодарить Министерство природных ресурсов и экологии России за открытый и конструктивный диалог с промышленностью по всем ключевым вопросам, который позволяет обеспечивать достижение поставленных целей в сфере экологии. Также выражаю благодарность всем компаниям, принявшим в этом году активное участие в работе комитета», - резюмировал Игорь Нечаев.