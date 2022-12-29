Звезда «Универа» Анна Хилькевич призналась в алкогольной зависимости

Хрупкая блондинка Анна Хилькевич меньше всех похожа на того, кто балуется алкоголем. И все же бывают странные сближенья. Совсем недавно звезда «Универа» общалась с подписчиками и призналась в удивительном. Оказывается, на определенном этапе жизни напитки для поднятия настроения были практически регулярным рационом Хилькевич. С тех пор Анна сделала выводы — и изменила свое отношение к коварному зеленому змию.

— У меня сложные отношения с алкоголем, — сообщила артистка. — Мы давно в ссоре и не общаемся. Но мы встречаемся с ним каждый раз в самолете. Хотя когда-то мы почти жили вместе. Потом, когда я поняла, что он меня обманывает, то перестала доверять ему.

Несмотря на временную эйфорию, что дает алкоголь, последствия всегда плачевные — и Анна осознала это.

— Алкоголь — это слив энергии и заглушение эмоций, — продолжила она. — Мне такого не нужно. Я умею управлять своими состояниями. Алкоголь, как и наркотики, низкие вибрации, абсолютные иллюзии и явные симптомы скрытых проблем.

Задолго до этих мудрых слов Хилькевич откровенничала, рассказывая о предпочтениях. Тогда для актрисы больше всего в цене были вино и шампанское — и все же трудности с «затуманенным сознанием» в результате приема алкоголя Анна признавала.

Именно поэтому звезда ТНТ обратилась к духовным практикам, которые, по ее словам, помогли избавиться от пагубной зависимости.