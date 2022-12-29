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Звезды29 декабря 2022 15:42

Перед смертью успел закончить свой реквием: Последняя мечта и последнее обращение к Богу Эдуарда Артемьева

Композитор Эдуард Артемьев перед смертью успел закончить свой реквием, который писал всю жизнь
Сергей СЕЛЕДКИН
Сергей СЕЛЕДКИН
Композитор Эдуард Артемьев перед смертью успел закончить свой реквием, который писал всю жизнь

Композитор Эдуард Артемьев перед смертью успел закончить свой реквием, который писал всю жизнь

Фото: Иван ПРОХОРОВ

Умер Эдуард Артемьев. "Композитор настолько же великий, насколько незаметный и скромный", - написал о нем Ефим Шифрин. Он был создателем "космической" музыки "Соляриса" Тарковского. Без музыки Артемьева невозможно представить кинохитов Никиты Михалкова, знаменитой темы к "Свой среди чужих, чужой среди своих". Но, будучи живым классиком, этот человек, не меняющийся с годами и похожий на грустного хиппи, всегда умел увести разговор о собственной гениальности в сторону. На голубом глазу говорил интервьюерам, что кинохитами к михалковским фильмам его накачал режиссер, "безусловно, обладающий экстрасенсорным даром".

В одном из последних интервью Артемев пошутил: "Я придумал себе эпитафию. Здесь лежит человек, который всегда и во всем в себе сомневался... Но не в этом дело".

Композитор родился в Новосибирске, где его родители-москвичи оказались проездом. Эдуард был совсем маленьким, когда его отец получил назначение в Рязань и родители сочли, что сына лучше оставить в Москве у дяди. Как считал Артемьев, именно разлука с матерью в раннем возрасте спровоцировала щемящую ноту его музыки.

Его наследие огромно. Он написал музыку к более чем 200 фильмам, 30 театральным постановкам для театров. Почти три десятка лет работал над рок-оперой "Преступление и наказание", которую считал вершиной своего творчества.

Он старался не переслушивать свои произведения, для него это быо тяжелым испытанием. Музыка, как записная книжка, сохраняла память о том, что давно прошло. А все, что он написал было так или иначе связано с печальными событиями. Например, знаменитая "Раба любви" появилась, когда сын с женой попали в страшную автокатастрофу и, бегая днем по больницам, композитор забывался по ночам, работая над саундтреками.

- Удивительный человек, Артемьев, - говорила Наталья Кончаловская. - Он создает музыку, которая трогает всех...

По первому образованию Артемьев был дирижером. В молодости увлекся дзен-буддизмом. Неоднократно переживал мистический опыт и авторитетно заявлял: "Я абсолютно точно знаю, что тот мир существует и господь создает нас не для того, чтобы умереть".

Месяц назад он отметил 85-летие, а уже через неделю попал в больницу с тридцатипроцентным поражением легких в следствие осложнений бактериальной пневмонии.

Накануне дня рождения (и, как выяснилось, перед уходом Артемьева) канал RTVI взял большое интервью у композитора. Тогда Артемьев признался, что хочет отойти от создания музыки к кинофильмам.

"Я так долго работал в кино, что не закончил дела, которые мне нужно завершить. Мне нужно завершить концерт для фортепиано; концерт для скрипки; начата, но повисла опера... Остатки жизни я хочу заниматься этим. Это самое главное".

Планам и мечтам было не суждено совершиться. Но по странному стечение обстоятельств незадолго до ухода Артемьев закончил реквием, писать который начал еще студентом под впечатлением от музыки Стравинского...

В заключение последнего интервью Эдуард Николаевич еще раз повторил свою любимую мысль о том, что для обывателя музыка - это кратчайший путь к Богу:

"Все в мире есть волна и музыка — это тоже волны, колебания. Если я, композитор, вступаю в резонанс с чем-то высоким, божественным, это проникает в душу человека. Происходит соединение с Создателем — он потрогал и меня, и вас. Это великое счастье".

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